【8.31半周年】5人踢保被正式落案控告　包括23歲休班輔警

今年2月「8.31事件」半周年，旺角、太子一帶衝突不絕，有示威者堵路、掟汽油彈，防暴警多次施放胡椒噴劑及催淚彈。警方在整個行動中共拘捕115人，當中5名年齡介乎16至28歲的被捕男女其後拒保候查，獲暫時釋放。警方表示，經進一步調查及徵詢法律意見後，昨日及今日在全港多區拘捕該5名男女，並正式落案起訴5人。

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警方表示，一名23歲男子，為休班輔警，被控一項在公眾地方行為不檢；一名28歲男子被控一項藏有攻擊性武器；一名27歲女子被控一項管有任何物品意圖摧毀或損壞財產；一名16歲女童被控一項藏有工具可作非法用途。案件將於明日（27日）下午在九龍城裁判法院提堂；一名21歲男子被控一項管有任何物品意圖摧毀或損壞財產，案件將於下月2日下午在九龍城裁判法院提堂。另外，一名47歲被捕男子現被控一項盜竊，案件將於下月2日下午在九龍城裁判法院提堂。

據了解，被捕人士中包括一名23歲男輔警，他正職擔任教師，加入輔警2年，駐守觀塘警區。警方表示，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊定必嚴正處理。

去年8月31日，防暴警及速龍小隊人員進入太子站車廂，向車廂內人士噴椒及揮棍，事件引起公眾疑慮，故每個月皆有人在太子站外聚集及獻花。今年2月29日，警方在旺角及太子一帶共拘捕71男44女，年齡介乎15歲至54歲，分別涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有工具可作非法用途、縱火、襲警、阻礙警務人員執行職務等。