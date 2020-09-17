教師夫婦領養兩貓一死一傷案　警不起訴　動物機構：極度憤怒

早前律政司決定不起訴豪景花園30隻動物被掟落街案，引起社會各界嘩然。事隔不足一個月，再有懷疑虐畜案被「放生」！香港拯救貓狗協會今（16日）透露，本周一（14日）收到警方回信，稱經調查後認為證據不足，不會對2月一對教師夫婦領養兩貓造成一死一傷的懷疑虐待動物案作出起訴。協會及義工對決定均表示極度憤怒，質疑警方及律政司在短時間內再次「放生」虐畜者。《香港01》正就案件向警方查詢。 香港拯救貓狗協會成員明言對警方的決定感到十分無奈及無力，稱案發後已立刻提交受傷貓咪「秋兒」的驗傷報告予警方，惟半年來的調查，警方卻從未有公開報告細節或作任何解䆁，便突然「一次過」寄信通知協會及其他有關組織將不作起訴，坦言目前「唔知道點做」。

Santa被卡了在床身及床褥之間，之後沒有呼吸。（香港拯救貓狗協會圖片）

「秋兒」半臉腫起、尾巴脫毛﹑身體有傷痕。（香港拯救貓狗協會圖片）

香港拯救貓狗協會負責人Linda表示，本周一（14日）收到警方來信，指已完成案件調查，認為證據不足以對任何人提出起訴。Linda對警方不作起訴的決定十分不滿，因她早於本年2月案發時已帶同涉案，2顆門牙被撞脫的小貓「秋兒」到診所驗傷，並立刻提交驗傷報告予警方，惟警方卻從未有公開調查報告或作任何解䆁，便「一次過」寄了不作起訴的信件予協會及其他關注事件的組織。

另外，Linda表示事件後，已立即聯絡涉事夫婦家中剩餘寵物的原本負責人及協會，並取回所有寵物以防牠們遇到相同經歴。Linda對警方的決定感到十分無奈，她表示日後除了致電協助驗傷及驗屍的動物診所，查證可憐貓咪的死因外，不知道還可以做什麼。

今年2月，一對報稱任職教師的夫婦，向動物機構領養兩貓，貓咪短短兩個月內一死一傷。（香港拯救貓狗協會）

事源今年2月，一對報稱任職教師的夫婦，向動物機構領養兩貓，貓咪短短兩個月內一死一傷。香港拯救貓狗協會當時在網上發文，指教師夫婦領養兩貓分別為「秋兒」及「Santa」，夫婦2月將秋兒退還協會時半臉腫起，尾巴脫毛，身有傷痕。夫婦解釋秋兒與其他貓不合，被追咬受傷。起初負責人未起疑，豈料一周後迎來噩耗，Santa慘被夾斃於床身及床褥之間。負責人認為死因可疑，故報警求助。