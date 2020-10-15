海關打擊盜版「懷舊紅白街機」　拘15人檢30萬元盜版遊戲機、卡帶

疫情下不少人留家，有人購買電子遊戲消磨時間，近月「懷舊紅白街機」熱潮再升溫。昨日（14日）海關於全港各區打擊盜版紅白街機，檢獲約30萬元侵權的電子遊戲機套裝，並拘捕15名男女。海關發現有店舖明目張膽擺出盜版「街機」，有售貨員訛稱懷舊電子遊戲不存有版權問題。另外，該盜版電子遊戲機內已經預載3,000至4,000隻盜版遊戲，並可以在連接至指定網站下載遊戲，海關呼籲消費者留意及避免購買盜版遊戲。

昨日（14日）海關採取執法行動，打擊售賣盜版「懷舊紅白街機」電子遊戲，檢獲共173套懷疑侵權的電子遊戲機套裝，估計市值約30萬元。（黃偉民攝）

海關昨日（14日）進行打擊售賣盜版電子遊戲行動，出動150人巡查全港多個熱門零售點及商店，並用大數據追查網上售賣盜版遊戲的商店，突擊搜查13間分別位於深水埗及荃灣的商店，以及2個儲存倉庫。

海關版權及商標調查科高級監督謝國強指，海關檢獲共173套懷疑侵權的電子遊戲機套裝，以及97張懷疑盜版遊戲機記憶卡，估計市值約30萬元。並且拘捕13男2女（17歲至51歲），他們分別為店主及售貨員。謝續指，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

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遊戲機可連接至不知名網站下載盜版

至於今次案件，海關發現該批懷疑侵權的電子遊戲機套裝，機內已經預載3,000至4,000隻盜版遊戲，謝國強稱今次案件為歷來，於單一機種發現最多盜版遊戲。至於盜版遊戲為90年代至2000年代的經典遊戲，操縱桿及按鈕均是模仿遊戲機中心的設計，遊戲機毋須「外在裝置」便可以直接使用。

另外，遊戲機套裝更有互聯網功能，並連接至不知名網站，供用家下載更多的盜版電子遊戲。海關呼籲使用者小心，因不知名網站有機會帶來電腦病毒或惡意程式攻擊。「明白因為疫情關係，多咗市民留喺屋企，令到更多店舖去銷售在家娛樂產品！」

商戶稱懷舊電子遊戲沒有版權 海關指是違法

對於有「懷舊紅白街機」鎖售，謝國強指目前未見有跨平台、生產商合作所推出的有關產品，而正版的遊戲機卡帶每隻約300至500元不等，版權持有人從未推出集成數千隻遊戲卡帶的產品，海關呼籲消費者留意﹐不要購買盜版貨，至於該批盜版街機出產地及來源地仍有待調查。

調查又發現，有商戶向消費者聲稱懷舊電子遊戲不存在版權問題，謝國強指出，就算是時間久遠的產品，一樣存有版權問題。根據《版權條例》，任何人管有侵犯版權複製品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。