奪命車禍│鐵騎士沙田遭衝燈寶馬猛撼亡　遺兩幼女　妻返工接噩耗

沙田發生奪命車禍，一輛寶馬疑衝燈狂撞電單車，鐵騎士人車分離被拋飛數米，墮地重創不治。寶馬司機涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」被警方拘捕。據悉，33歲姓黃鐵騎士遺下兩名幼女，妻子於返工期間接噩耗，立即趕往醫院，哽咽稱未敢向兩名女兒解釋發生何事。

死者妻子於返工期間接噩耗，立即趕往醫院。

事發後，死者太太由天水圍工作地點趕往醫院，她向記者透露，丈夫從事電訊業，今日休假，事發時正替家人外出購物，豈料飛來橫禍，遺下妻子及兩名幼女。黃太稱，丈夫用電單車代步多年，認為是寶馬司機的錯而導致意外發生，「 咁當然會嬲，你遵守交通規則咪冇嘢。」兩名幼女與黃太一同到醫院，惟黃太稱，未敢向兩名女兒透露發生什麼事，「唔敢講。」

死者親友到醫院。

鐵騎士外套沾滿血。（蔡正邦攝）

鐵騎士倒臥在地，送院後不治。（沙田區 Sha Tin District - Jimmy Chong圖片）

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有車Cam拍攝到事發一刻，顯示今早約11時半，涉事電單車在源禾路等候轉燈，轉綠燈時電單車起步沿源禾路往新城市廣場行駛，約5秒後駛至十字路口時，被一輛沿鄉事會路行駛、懷疑衝燈的寶馬私家車直撞，電單車人車分離，司機飛彈數米，倒臥在一輛的士旁，電單車撞及的士車尾後墮地，的士立即停車。而涉事寶馬餘勢未了，直衝撞向路牌及鐵欄後翻側，橫亘路中，當時安全島有3名過路人等燈，他們立即躲開，避過一劫。