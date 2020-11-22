新冠肺炎│政府刊憲強制曾訪14間跳舞場所人士　周二或之前需檢測

新冠肺炎疫情急劇反彈，本港昨日（21日）錄得43宗確診個案，為近３個月單日最高，其中21宗本地個案和灣仔Starlight Dance Club、百樂會等14間舞室「跳舞群組」有關。政府於今早刊憲，公告首次引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），要求於本月1日至21日曾到過14間指明跳舞場所的人士，須於本月24日或之前接受強制檢測。 另外政府將會為本地感染確診的市民提供5千元一次性津貼，詳情稍後會由勞工及福利局公布。

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周二或之前檢測 周五或之前提交報告

根據公告，所有於本月1日至21日期間曾到過14間指明跳舞場所的人士，必須於本月24日或之前透過指定途徑接受檢測，包括可選擇到4間社區檢測中心、醫管局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包、醫管局任何醫療設施（包括普通科門診或急症室）按照醫管局醫護人員的指示接受檢測，或自行安排接受由衞生署認可私營化驗所提供的檢測。受檢人士亦必須於本月27日或之前以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk），向政府報告檢測結果或提交檢測報告。

食衞局發言人表示，該14間指明跳舞場所以派對房間模式運作，根據食物及衞生局局長於本月20日按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）作出的指示及指明，有關場所於今日（22日）至26日的5日期間必須關閉。此外，於這段期間在餐飲處所（包括酒吧或酒館）及夜店或夜總會內亦不得進行現場表演及跳舞活動。

14間指明跳舞場所。（資料來源：食物及衞生局）

確診市民可獲5千元津貼 將就其他高風險群組推強制檢測

另外，發言人指考慮到部分市民擔心接受檢測確診後會影響生計，政府將會為本地感染確診的市民提供一次性的津貼，金額為一筆過港幣5千元。詳情稍後會由勞工及福利局公布。政府稍後亦會就其他高風險或高接觸群組，包括有病徵人士、安老院舍員工及的士司機等，推行強制檢測，相關政策局正積極落實有關的強制檢測工作，並將於稍後公布詳情。

政府呼籲所有對身體狀況有懷疑的人士，或有感染風險的人士（如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸確診個案）盡快進行檢測，食物及衞生局指會視乎疫情發展及檢測參與率，在有需要時對個別群組作出強制檢測公告。