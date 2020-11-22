王百羽選舉開支489萬元　與區議員李軒朗同被捕　據知涉串謀欺詐

元朗區議員王百羽今晨（22日）被警員上門搜屋。據了解王百羽與九龍城區議會議員李軒朗，以及公司「U Made This」董事陳梓謙涉及串謀欺詐，今早被商業罪案調查科拘捕。 王百羽與李軒朗合組團隊本年9月出選立法會「超級區議會」議席，選舉總支出約為489萬元，當中450萬元由創作公司「U Made This」捐贈，被質疑申報「天價」開支。

王百羽今晨被商業罪案調查科警員上門搜屋。（王百羽Facebook直播截圖）

元朗區議員王百羽Facebook專頁今早約6時許直播，片中警員稱為商業罪案調查科警員，指持有法庭搜查令搜查王百羽的寓所單位，其間王曾讀出部分內容「Theft（盜竊），話我偷嘢？偷啲咩呀？」，警員指會向他解釋，又要求王百羽交出手提電話。至8時許，其專頁再更新指，目前已安排律師跟進王百羽情況。

據了解王百羽與九龍城區議會議員李軒朗，以及公司「U Made This」董事陳梓謙涉及串謀欺詐，今早被商業罪案調查科拘捕。王百羽與李軒朗合組團隊本年9月出選立法會「超級區議會」議席，選舉總支出約為489萬元，當中450萬元由創作公司「U Made This」捐贈，被質疑申報「天價」開支。

根據選舉事務處公開的選舉開支申報，俗稱「超級區議會」的區議會（二）功能組別開支上限由上屆693.6萬元增加到760.2萬元，王百羽團隊約489萬元的選舉開支，達上限64%。當中包括形象設計27.5萬元、撰寫講稿25萬元、攝影25萬元等。

張秀賢於Facebook專頁指，九龍城區議會議員李軒朗亦被商業罪案調查科拘捕。張秀賢回覆《香港01》查詢指，兩人均於今早約6時許被捕，惟暫未清楚涉及何事，目前正跟進事件。