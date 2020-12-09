警破近5億「投連險」騙案　263人中招　拘主腦律師等24人

警方破獲一宗4.75億元投資騙案，拘捕主腦及執業律師等24人。案件是由去年一隻名為「香港投資基金」（Hong Kong Investment Fund）清盤牽引出來﹐案中有263人受騙，包括250名內地人，合共損失約4.75億元，單一最大損失為2,000萬元。警方已凍結集團約4.2億元資產，包括5,000萬元銀行存款及11個約值3.7億元物業。 警方表示，詐騙集團自2013年開始，訛稱為AXA安盛保險公司旗下的基金，同時操控旗下一批保險經紀，游說受害人購買「投資連繫式保險」基金，但有投資款項被騙徒用作私人貸款、購買物業等，掏空基金資產，至前年7月有受害人發現基金價值大跌9成3，並於開曼群島申請清盤，受害人懷疑受騙，安盛保險接獲投訴後分別報警。警方追查後昨日採取行動，共拘捕24人，包括集團3個主腦，當中一人為香港執業律師，以及11名保險經紀。

警方破獲近4.75億元投資騙案，拘捕24人包括執業律師及保險代理。（楊嘉朗攝）

商業罪案調查科高級警司游健雄表示，商業罪案調查科於2019年1月開始，接獲一間國際保險公司及多名受害者報案指，有詐騙集團利用保險公司的「投連險」平台於2013年12月至2018年5月期間，向263名受害者銷售有詐騙成份的投資基金，該基金名為「香港投資基金」，受害人合共損失約4億7,500萬港元。據了解，有關保險公司是AXA安盛保險。

3主腦11保險經紀落網

商罪科昨日（12月8日）出動約110名探員，搜查全港30個地點，包括8間公司地址及22個住所地址，當中包括一間本港持牌保險公司、一間律師樓及兩間財務公司。行動中共拘捕24名人，當中包括3名主腦。被捕人共13男11女，年齡介乎28歲至64歲，包括2名海外投資公司的董事、1名本港執業律師，以及11名保險經紀，他們均屬同一公司。被捕人罪名包括串謀詐騙及洗黑錢，他們仍被扣查，警方不排除更多人被捕。

說服受害人購買「投資連繫式保險」

商罪科督察方瀚豪講解詐騙集團手法，指騙徒於香港控制一間保險經紀公司，並在開曼群島成立涉案的「香港投資基金」投資基金，以誘使受害者上當。集團早於2013年底開始行騙，於內地及香港向逾200多名受害者推銷，聲稱「香港投資基金」為「跨國保險公司」旗下的基金，說服對方購買「投資連繫式保險」的基金，實際將受害人的保費投資到詐騙集團的基金中，合共騙取約港幣4億7,500萬元。

訛稱每年有9至12%回報 誘騙受害者購買基金

其實詐騙集團的「香港投資基金」不是屬於該間國際保險公司，而是獨自註冊基金，騙徒游說苦主透過保險公司投連險平台投資「香港投資基金」，由於有關投資涉及不同海外公司，加大非專業投資者的認知難度。另外，經紀推銷時聲稱基金有2至5年期的「閉鎖期」，又訛稱每年有9至12%回報，誘騙受害者購買高風險基金。

騙款用作償還貸款、購買物業及贖回樓宇按揭

警方稱，詐騙集團所獲得的騙款，並非用作基金投金，至是存入主腦及成員的個人、公司銀行及證券戶口。騙款被用作經營借貸生意、購買物業及贖回樓宇按揭、償還貸款，以及給予內地推銷中介的分紅。

基金贖回期前大跌9成3 聲稱投資高風險產品失利

及至2018年7月，有受害人發現基金價值大跌9成3，而詐騙集團亦於2019年2月開曼群島申請基金清盤。其後詐騙集團回應保險公司及受害人查諸時，聲稱基金清盤因投資高風險產品而失利。

警方揭發將騙款用作償還貸款、購買物業及贖回樓宇按揭，涉款約4.75億港元。（楊嘉朗攝）

1300萬「可換股票據」換取2億元物業掏空基金資產

惟經警方調查後，發現詐騙集團偷走基金資產，如基金名下一幢價值港幣約2億元的物業。詐騙集團利用另一間內地成立的公司，發行約1,300萬元「可換股票據」，其後透過自己及親人的操作，以該批可換股票據換取基金旗下的資產，包括本港一幢大樓，藉此掏空公司資產。

受害人大多為內地人單一最大損失為2千萬元

受害者於贖回期取回資產時，基金名下已無任何資產。當基金申請清盤後，受害人蒙受高額損失。警方指案中263人受騙，包括250名內地人、10名香港人及3名馬來西亞人，他們包括家庭主婦、退休人士，以及社會中高層人士等。至於單一最大損失為2,000萬元，最少為約20萬元。

警凍結約4.2億元資產 警考慮充公11個物業

商業罪案調查科總督察馮培基表示，行動中探員凍結集團約4億2,000萬元資產，當中包括5,000萬元銀行存款，以及對11個物業（約值3.7億元）進行財富調查，日後考慮進行凍結及充公程序。探員更檢獲電腦、手提電話及大量文件，以及約160萬元現金。

據了解被捕的保險經紀，並非保險公司的員工，只是介紹投資者購買投資保險計劃。警方指，由於涉事的詐騙集團本身有資產去支持其基金，故初步可以通過保險公司審查，至於基金成功登陸平台的原因，當中涉及公司程序，仍有待調查。



警解釋，投連險產品投資成份遠高於人壽保障，而相關基金主要針對專業投資者，本應由投資者選取合適服務，惟詐騙集團成功游說受害人後，卻由保險經紀代替受害人填寫高風險聲明的文件。