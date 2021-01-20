富豪錢峰雷捱斬｜四刀手仍在逃　「錢多多」加碼懸紅1,300萬緝兇

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-01-20 09:44

阿里巴巴創辦人馬雲好友、綽號「錢多多」的內地富豪及慈善家錢峰雷，去年11月14日凌晨偕男助理於灣仔遭多名刀手追斬，兩人中刀送院救治。事後錢峰雷以最高懸紅1,000萬港元緝捕4名刀手，惟事發近兩個月仍未有進展；至今日（20日）錢峰雷再於報章刊登懸紅通告，並加碼懸紅300萬元緝兇，合共1,300萬元賞金。錢峰雷在通告中指懸賞屬於私人性質，如任何人士有消息，可通知任何警署或警務人員。

阿里巴巴創辦人馬雲好友、綽號「錢多多」的內地富豪及慈善家錢峰雷，去年11月14日偕男助理於灣仔遭多名刀手追斬，大腿中刀送院。（資料圖片）

今日（1月20日）錢峰雷於《星島報章》刊登懸紅通告，重提去年他被人用利器施襲一事，並指自己是正當商人，「與人無仇無怨，無故被襲，現特作出額外懸賞緝兇以還自己及受傷的友人一個公道。」錢峰雷今次透過警方再加碼懸紅300萬港元緝兇，連同去年懸紅1,000萬港元，即合共懸紅1,300萬元賞金。

根據警方網頁顯示，「2021年第1號」懸紅通告中的「意圖傷人案」正是錢峰雷遇襲案，通告附有案情及兇徒的圖片，而懸紅300萬港元，有效期至 2022年1月17日。警方通告中列明，任何公眾人士如在懸賞通告有效期內報訊，使兇徒落網並遭受滿意檢控，可由警方決定全數獲得300萬元或按比例分配賞格。

而所謂的「滿意檢控」應理解為，被捕者須要在香港特別行政區的裁判法院、區域法院或高等法院原訟法庭就所處理之案件作出答辯。

錢峰雷亦在報章中公開承諾，任何人士如能成功按照警方通告要求，獲得警方通告內所指的全數港幣300萬元賞格或按比例分配賞格。錢峰雷亦將額外提供現金港幣1,000萬元賞格，或按警方所批分配比例作額外賞格。錢峰雷在通告中指懸賞屬於私人性質，如任何人士有消息，可通知任何警署或警務人員。

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事發於去年11月14日凌晨，44歲綽號「錢多多」的內地富豪錢峰雷，與48歲姓方內地男助理正欲離開灣仔會展皇朝會，遭三名刀手追斬，錢峰雷大腿中刀，隨即衝上司機駕駛的七人車座駕，逃回香島道豪宅求援；其助理則頭破血流，留在現場待救，事後兩人均清醒送院。錢峰雷及男助理被送往律敦治醫院接受治療，其後轉送東區醫院。警方將案件列作傷人，交由灣仔警區反三合會行動組跟進，暫未有人被捕。

根據警務處資料顯示，截至今年1月17日有效的懸賞通告列明，任何公眾人士如有關於此案的消息或知悉兇徒的身分或其下落，請盡速與警方聯絡，現有市民提供港幣300萬圓賞格。任何公眾人士如在懸賞通告有效期內報訊，使兇徒落網並遭受滿意檢控，可由警方決定全數獲得或按比例分配賞格。通告內的「滿意檢控」應理解為，被捕者須要在香港特別行政區的裁判法院、區域法院或高等法院原訟法庭就所處理之案件作出答辯。