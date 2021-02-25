觀塘區議員鄧威文辦事處再遭「投籃式」淋糞水　狂徒避CCTV犯案

撰文： 邵沛琳 鄧詠中 陳浠文 最後更新日期： 2021-02-25 13:35

觀塘區議員鄧威文的辦事處，再遭狂徒「投籃式」淋糞水！今日（25日）早上10時許，警方接獲報案指，秀茂坪邨秀和樓地下的鄧威文議員辦事處，後門遭狂徒淋糞水。據悉，狂徒曾踩線及看準閉路電視「死角位」犯案，疑犯用樽載着糞水，再拋進辨事處地面，職員揭發事件報警。 現場可見，辦事處後門設有閉路電視系統，警員到場調查及翻查閉路電視片段，案件暫列刑事毀壞，暫未有人被捕。鄧威文的議員助理指，早於去年5月已有狂徒向後門掟屎，之後他們遂加裝閉路電視。連同今次事件，今個月已3度遭人淋糞水，目前仍不明兇徒的動機。

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鄧威文曾在今月10日，於其facebook專頁帖文指，有街坊捐贈的皮帶及衣物，被人淋水污染致損壞，「辦事處入伙接近10個月，門口被淋屎水兩次，後門倒貓砂加狗糞、雀仔屍體，到今次不明惡臭液體。」鄧的助理表示，本月初鄧威文發現有一批人士，於秀富樓及秀安樓對開位置聚賭。當時鄧威文曾勸止他們離開、避免違反限聚令，其間有人用粗言穢語指罵，更有人出手襲擊女助理，她事後送院檢驗。助理續稱，仍未知今次潑糞事件的因由。

資料顯示，本港曾發生議員辦事處遭人狂徒抹屎案件。包括前年8月，時任葵青區議員梁錦威的辦事處，大門及外牆再發現被人抹屎，職員立即報警。同月，時任葵青區民主派區議員黃潤達，位於曉葵樓地下的辦事處亦曾三度遭潑糞，包括於門口門柄及地上遺下疑糞便，門口又被起「祭壇」。