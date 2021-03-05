9日內兩度遭潑糞！觀塘區議員鄧威文辦事處　大門再遭狂徒潑屎尿

撰文： 邵沛琳 鄧栢良 最後更新日期： 2021-03-05 14:43

觀塘區議員鄧威文辦事處，9日兩度遭狂徒淋屎水！今日（5日）早上10時20分，警方接獲報案指，秀茂坪邨秀和樓地下的鄧威文議員辦事處，大門及後門分別被人潑屎及淋尿。據閉路電視影片可見，事發時在凌晨約12時20分，當時有人向門口淋潑屎水，懷疑用樽載着糞水，液體亦從大閘流向地面。不過，事發時閉路電視疑受到干擾或短暫失靈，未能拍攝到兇徒的身影。 上月初議員打擊非法聚賭，對於辦事處接連遭人潑糞便、淋屎水，鄧威文區議員助理冼小姐指不排除有人報復。警方將案件暫列刑事毀壞，暫未有人被捕，事後警員檢走相關物品。連同今次事件，鄧威文的辦事處於9日內兩度遭狂徒潑糞。今午《香港01》記者在場採訪時，有人從高掟下玻璃樽，玻璃碎片散落一地，幸好無人受傷。

冼小姐表示，今（5日）早約10時辨事處一名男職員，發現大門外被人潑糞便，辨事處「中屎」範圍約0.5米乘0.5米，並且報警求助。職員指於後門發現一個膠樽，裡面載有懷疑尿液，不排除狂徒於後門的鐵枝隙縫，將膠樽拋入後門地面。



而早於2月3日她與鄧威文拍攝邨內情況，當時她手持相機拍攝，之後於秀安樓及秀富樓對開位置，發現有人於公園內聚賭。冼續指，當時議員上前勸告他們離開，以避免違反限聚令或有人因而被公屋扣分。期間有人情緒激動並襲擊冼，她手傷送院治理；至2月18日，議員及助理收拾邨內揮春時，於邨內發現施襲的兇徒，他們立即報警，警員到場將疑犯拘捕。

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上月25日：觀塘區議員鄧威文辦事處再遭「投籃式」淋糞水

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早於上月25日，早上10時許，警方接獲報案指，秀茂坪邨秀和樓地下的鄧威文議員辦事處，後門遭狂徒淋糞水。據悉，狂徒曾踩線及看準閉路電視「死角位」犯案，疑犯用樽載着糞水，再拋進辨事處地面，職員揭發事件報警。上月，鄧威文於其facebook專頁帖文指：「辦事處入伙接近10個月，門口被淋屎水兩次，後門倒貓砂加狗糞、雀仔屍體，到今次不明惡臭液體。」

資料顯示，本港曾發生議員辦事處遭人狂徒抹屎案件。包括前年8月，時任葵青區議員梁錦威的辦事處，大門及外牆再發現被人抹屎，職員立即報警。同月，時任葵青區民主派區議員黃潤達，位於曉葵樓地下的辦事處亦曾三度遭潑糞，包括於門口門柄及地上遺下疑糞便，門口又被起「祭壇」。