橫頭磡奪命火｜三口家母傷女亡　涉事單位女傭：死者手機充電爆炸

撰文： 鄧詠中 最後更新日期： 2021-03-07 10:56

24小時內香港發生兩宗致命火警，今日（7日）凌晨3時許，橫頭磡嘉強苑嘉盈閣9樓一個單位起火，消防在單位發現一具女屍，另外一名80多歲女子腰痛不適送院。消息指死者56歲，與88歲母、60多歲兄長及一名女傭同住起火單位。據曾與死者家人打麻雀的街坊所講，死者身形高大，人稱「阿高」。 起火單位女傭及時逃生，早上她重返單位，表示女死者事發時正為手機充電，手機突然爆炸起火，但不清楚型號。當局正調查火警起因。

橫頭磡嘉強苑嘉盈閣9樓一個單位，今日（7日）凌晨3時許突然起火，大量濃煙由單位冒出，大批住客由睡夢中驚醒，立即報警逃生。有居民帶同2隻寵物貓逃到地面安全位置。

消防動用1喉1煙帽隊灌救，迅速將火救熄，其後在單位內發現1具女屍。起火位置為睡房位置，暫未知起火原因。起火單位菲律賓女傭及時逃生，早上她重返單位，表示女死者事發時正為手機充電，手機突然起火，但不清楚型號。當局正調查火警起因。

消息指死者56歲，與88歲母、60多歲兄長及一名女傭同住起火單位。據曾與死者家人打麻雀的街坊所講，死者身形高大，人稱「阿高」。88歲母因腰痛不適，送往伊利沙伯醫院治理。男住戶及外傭則吸入濃煙，並無大礙。

日內第二宗奪命火 油麻地板間房單位疑有人縱火釀1死13傷

事件為日內發生的第二宗奪命火。昨（6日）清晨5時許，油麻地寶祥大廈一板間房單位發生火警，釀1死13傷，警方列作縱火案處理。54歲姓梁男死者為其中一名租客，他被發現倒斃在其中一間板間房的門前。

▼▼油麻地奪命火火場曝光▼▼