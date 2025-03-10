青衣長康邨公屋單位淪私煙倉　海關拘獨居68歲男賣家檢$18萬貨

海關揭發青衣長康邨一個公屋單位，淪為私煙儲存及分銷中心，拘捕一名獨居邨內的68歲無業漢，檢獲約4萬支私煙，市值約18萬元，應課稅值約13萬元，相信疑犯每賣出一條私煙，可賺取100多元報酬。海關表示，若調查後證實有公屋單位涉及私煙罪行，會在法庭審結案件後，通知房屋署跟進。



海關在青衣長康邨一單位檢獲大批私煙，拘捕一名男賣家。（林振華攝）

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任麥頌賢表示，關員今午（10日）在長康邨截查一名可疑男子，在他攜帶的行李箱及環保袋內，搜獲少量懷疑私煙。人員隨即將他押返邨內一單位的住所調查，再在該個面積約200呎的小型單位內，檢獲多3萬支私煙。

海關在青衣長康邨一單位檢獲大批私煙，拘捕一名男賣家。（林振華攝）

海關經初步調查後相信，涉案男子利用公屋單位作私煙儲存倉庫，並將私煙售予區內用家；暫未發現他有在屋邨派發私煙傳單等行為。

海關在青衣長康邨一單位檢獲大批私煙，拘捕一名男賣家，疑犯黑布蒙頭由關員押走。（林振華攝）

買賣私煙均屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人如果處理、管有、售賣或購買私煙均，即屬違法，一經定罪最高可被罰款100萬元及監禁兩年。

另外，根據屋邨管理扣分制，公屋/中轉屋住戶如把出租單位作非法用途，可被扣15分；若在兩年內被扣滿16分，其租約/暫准證將被終止，5年內不可再申請公屋。

海關在青衣長康邨一單位檢獲大批私煙，拘捕一名男賣家，疑犯黑布蒙頭、鎖上手銬，由關員押走。（林振華攝）

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。