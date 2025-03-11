蘭桂坊的士大使計劃試近1年助6萬人　未來兩周末設臨時過海的士站

警方為嚴打黑的，去年開始實施「蘭桂坊的士大使計劃」，有的士大使在場加強乘客與的士司機的溝通，登車時記錄預計車資、的士車牌號碼及目的地等資料在的士資訊卡，協助逾6萬名市民及遊客。



因應計劃成效顯著，未來一連兩個周末（3月15至16日、3月22至23日），中區警區將於蘭桂坊一帶，威靈頓街32號對開設置臨時過海的士站，進行試點計劃，屆時市民只需繳付單程過海隧道費，乘搭的士過海。



去年，「的士大使」在威靈頓街站頭，為乘客登記相關資料。（資料圖片/李家傑攝）

中區警區「蘭桂坊的士大使計劃」自去年4月5日起實施，成效顯著，至今已於蘭桂坊、山頂及花園道纜車站，協助超過6萬名市民及遊客乘搭的士。的士大使成功加強乘客與的士司機的溝通，減少因言語不通和不了解收費而引起的誤會，亦對不法的士司機帶來阻嚇作用。

因應蘭桂坊一帶的市民、遊客及的士業界對過海的士站的殷切需求，警方將推行試點計劃，於3月15至16日及3月22至23日一連兩個周末，由凌晨零時30分至清晨5時，於威靈頓街32號對開設置臨時過海的士站。

屆時市民可選擇原有位於威靈頓街12至24號的的士站或新設的臨時過海的士站，並只需繳付單程過海隧道費，乘搭的士過海。試點計劃將便利市民及遊客使用過海的士服務。

▼去年「的士大使」計劃 「的士大使」在站頭協助乘客▼

計劃期間，的士業議會將聯同非牟利機構安排青年擔任的士大使。的士大使會協助乘客在登車時記錄預計車資、的士車牌號碼及目的地等資料在的士資訊卡上。該卡片亦附有的士車資資訊和相關投訴熱線等實用資料。如果乘客懷疑的士司機濫收車費或有其他違法行為，可以提供相關資料向警方或交通諮詢委員會投訴。相信通過的士大使加強乘客和的士司機之間的溝通，能讓乘客有更良好的乘車體驗。

為確保威靈頓街兩個的士站有充足的士供應，的士業議會聯同業界沿用先前與警方建立的平台，在的士需求的高峰期動員守法的司機到蘭桂坊接載旅客，確保有足夠車源為蘭桂坊的乘客提供服務。

▼登記的士車牌號碼、目的地及預估大約車資在的士資訊卡上▼

中區警區會繼續進行「長橋行動」，包括在蘭桂坊高調巡邏、派員喬裝乘客及進行數碼錄影執法，打擊違法的士行為。中區警區人員亦會進行宣傳，教育遊客如何分辨違法的士行為及鼓勵他們舉報。

警方會繼續透過「與社群共同推動警政」的策略打擊違法的士行為，並因應試點優化計劃成效檢視後續安排。警方將繼續與的士業界及各持份者合作、配合監察和執法，亦鼓勵乘客和的士司機對這計劃提供意見及建議，以加強打擊違法的士行為的力度。相信在各界別的共同努力下，能夠打擊中區旅遊景點的違法的士問題，提升香港的國際形象。