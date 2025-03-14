九龍塘站女子遭陌生男騷擾　盡責女職員出手相助　事主親筆信表揚

港鐵一名盡責女職員今（14日）早協助乘客遠離他人滋擾，獲事主網上發文表揚。一名女網民在社交平台分享她於九龍塘站東鐵綫月台遭男子騷擾，幸得港鐵女職員出手相助，幫忙趕走該名男子。女網民指非常感激該名女職員，並親手寫信道謝，希望表揚她的行為。



一名女網民在社交平台分享她於九龍塘站東鐵綫月台遭男子騷擾，幸得港鐵女職員出手相助，幫忙趕走該名男子。（Threads 圖片）

一名女網民於Threads發文，指今早上午8時50分在九龍塘站東鐵綫往金鐘方向月台等車期間，遭一名陌生男子騷擾，該名男子「話我對襪好靚」、「可唔可以做朋友」，惟她拒絕後，該名男子仍然死心不息一直在其身邊徘徊及盯著她。女網民困擾之際，一名港鐵女職員上前詢問是否需要協助，並將她帶到月台另一位置陪伴她等車，女網民稱當時女職員「仲用手護住我咁，望住個男人個男人嚇到彈左勁遠！」

她發文後，不少網民建議她寫信表揚該名職員。女網民其後上載手寫信，但由於「嚇親所以冇留意員工名牌」，她在信中描繪女職員的模樣，希望向她致謝，又指放工後會將信交到九龍塘站客服中心。

女網民上載手寫信讚揚該名女職員。（Threads 圖片）

她在信中描繪女職員的模樣。（Threads 圖片）

《香港01》正就事件向港鐵查詢。