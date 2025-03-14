九龍塘站女子遭陌生男騷擾 盡責女職員出手相助 事主親筆信表揚
撰文：凌逸德
出版：更新：
港鐵一名盡責女職員今（14日）早協助乘客遠離他人滋擾，獲事主網上發文表揚。一名女網民在社交平台分享她於九龍塘站東鐵綫月台遭男子騷擾，幸得港鐵女職員出手相助，幫忙趕走該名男子。女網民指非常感激該名女職員，並親手寫信道謝，希望表揚她的行為。
一名女網民於Threads發文，指今早上午8時50分在九龍塘站東鐵綫往金鐘方向月台等車期間，遭一名陌生男子騷擾，該名男子「話我對襪好靚」、「可唔可以做朋友」，惟她拒絕後，該名男子仍然死心不息一直在其身邊徘徊及盯著她。女網民困擾之際，一名港鐵女職員上前詢問是否需要協助，並將她帶到月台另一位置陪伴她等車，女網民稱當時女職員「仲用手護住我咁，望住個男人個男人嚇到彈左勁遠！」
她發文後，不少網民建議她寫信表揚該名職員。女網民其後上載手寫信，但由於「嚇親所以冇留意員工名牌」，她在信中描繪女職員的模樣，希望向她致謝，又指放工後會將信交到九龍塘站客服中心。
《香港01》正就事件向港鐵查詢。
好人好事｜黃大仙打工仔搭小巴遺錢包 好心乘客竟這樣歸還獲激讚好人好事｜老婦獅隧口落錯車欲行公路回家 熱心駕駛者助解困馬鞍山老翁跌倒 診所醫生跑出協助 網民大讚：好人好事新年好人好事！網民秀茂坪撿獲手機發帖尋人 原地等候失主40分鐘好人好事｜美孚新村停車場對開男子抽搐倒地 獲途人急救救一命