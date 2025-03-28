緬甸地震︱航班延誤無阻港人曼谷還神　泰人冀政府提供資訊助回家

緬甸中部今日（28日）發生7.9級地震，震源深度30公里。港人熱門旅遊目的地泰國曼谷，下午更曾傳出進入「緊急狀態」。亦有網上影片可見，有興建中的30層高樓受地震影響坍塌，至少3死43傷。有多班飛往泰國曼谷的航空受地震影響延誤。



有泰國人回家受阻，不知家鄉現時情況，不知落地後如何回家，她們不約而同提到泰國甚少發生地震，是次災難，泰國政府亦沒有提供足夠指引；另有港人表示會照計劃到曼谷還神。



CX751現場延遲至晚上8時15分方起飛。（鄧海興攝）

國泰客機CX751本來預計傍晚6時50分起飛到曼谷，不過被順延至8時15分。來自泰國的Thidarat得悉地震後仍決定回家，已向家人及朋友打聽他們暫時安好，而她從親友及網上影片得悉，現在曼谷當地路、橋等部份損毀，交通極為阻塞，未知到埗後如何回家。

Thidarat過往不曾試過地震，亦指泰國人很少經歷此類天災，「very uncommon for Thai people to experience an earthquake in their lifetime（對泰國人而言，一生中都不一定曾經歷過地震）」，又提到泰國的建築物興建時沒有防震功能。她不清楚泰國曾傳出發布「緊急狀態」，希望當局能提供更多信息，即時應對，亦相信天災會持續發生，希望當局能預備好應對將來會發生的災難。

同行女友人Buew亦不約而同表示，未曾從泰國政府當局了解到警告訊號。她指，泰國罕有發生地震，故此政府鮮有計劃應對。她有持續關心在泰親友的情況，幸大家一切安好，事發時學童正在上學及友人在高樓上班，他們很難逃往馬路及找到安全地方，而現時他們正想方法安全地回家。她亦擔心當地交通擠塞，仍不了解到埗後如何回到家中。

港人謝先生同樣會依原定計劃前往曼谷3日還神。由於地震影響，其航班延誤一小時至晚上8時50分，航空公司派發100元餐券。他認為延誤時間不長，對航空公司安排滿意。他指逗留當地日數短，對餘震等問題不太擔心，「自己小心啲，盡量留向酒店」。

港人謝先生決定照原訂計劃到曼谷還神。（梁偉權攝）

謝先生續稱，當地有朋友居住，有人照應，但擔心交通擠塞，「都有啲擔心，見步行步啦」。對於泰國受地震波及，他亦感驚訝，「冇諗過曼谷會地震，好突然」。他有購買旅遊保險，但不清楚天災是否受保障，會再查看保險條款。

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另外，港泰混血兒導遊鄭小姐稱，帶泰國旅行團來港旅遊3日2夜，不少團友都頗擔心情況，特別是不少家人都住在60至70層樓高的公寓，情況堪憂，更有大廈出現裂痕。泰國當局提供的信息甚少，沒發布緊急警報，未清楚受波及範圍。她帶領的旅行團今日會照常回泰國，公司其他旅行團亦按原定計劃來港，但未知公司後續安排。