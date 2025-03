緬甸地震︱航班延誤無阻港人曼谷還神　泰人冀政府提供資訊助回家

緬甸中部今日(28日)發生7.9級地震,震源深度30公里。港人熱門旅遊目的地泰國曼谷,下午更曾傳出進入「緊急狀態」。亦有網上影片可見,有興建中的30層高樓受地震影響坍塌,至少3死43傷。有多班飛往泰國曼谷的航空受地震影響延誤。



有泰國人回家受阻,不知家鄉現時情況,不知落地後如何回家,她們不約而同提到泰國甚少發生地震,是次災難,泰國政府亦沒有提供足夠指引;另有港人表示會照計劃到曼谷還神。



CX751現場延遲至晚上8時15分方起飛。(鄧海興攝)

國泰客機CX751本來預計傍晚6時50分起飛到曼谷,不過被順延至8時15分。來自泰國的Thidarat得悉地震後仍決定回家,已向家人及朋友打聽他們暫時安好,而她從親友及網上影片得悉,現在曼谷當地路、橋等部份損毀,交通極為阻塞,未知到埗後如何回家。

Thidarat過往不曾試過地震,亦指泰國人很少經歷此類天災,「very uncommon for Thai people to experience an earthquake in their lifetime(對泰國人而言,一生中都不一定曾經歷過地震)」,又提到泰國的建築物興建時沒有防震功能。她不清楚泰國曾傳出發布「緊急狀態」,希望當局能提供更多信息,即時應對,亦相信天災會持續發生,希望當局能預備好應對將來會發生的災難。

同行女友人Buew亦不約而同表示,未曾從泰國政府當局了解到警告訊號。她指,泰國罕有發生地震,故此政府鮮有計劃應對。她有持續關心在泰親友的情況,幸大家一切安好,事發時學童正在上學及友人在高樓上班,他們很難逃往馬路及找到安全地方,而現時他們正想方法安全地回家。她亦擔心當地交通擠塞,仍不了解到埗後如何回到家中。

港人謝先生同樣會依原定計劃前往曼谷3日還神。由於地震影響,其航班延誤一小時至晚上8時50分,航空公司派發100元餐券。他認為延誤時間不長,對航空公司安排滿意。他指逗留當地日數短,對餘震等問題不太擔心,「自己小心啲,盡量留向酒店」。

港人謝先生決定照原訂計劃到曼谷還神。(梁偉權攝)

謝先生續稱,當地有朋友居住,有人照應,但擔心交通擠塞,「都有啲擔心,見步行步啦」。對於泰國受地震波及,他亦感驚訝,「冇諗過曼谷會地震,好突然」。他有購買旅遊保險,但不清楚天災是否受保障,會再查看保險條款。

另外,港泰混血兒導遊鄭小姐稱,帶泰國旅行團來港旅遊3日2夜,不少團友都頗擔心情況,特別是不少家人都住在60至70層樓高的公寓,情況堪憂,更有大廈出現裂痕。泰國當局提供的信息甚少,沒發布緊急警報,未清楚受波及範圍。她帶領的旅行團今日會照常回泰國,公司其他旅行團亦按原定計劃來港,但未知公司後續安排。