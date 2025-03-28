緬甸地震｜曼谷港人跑30層擒窗爬樹　天台泳池水溢出﹕以為就冧樓

緬甸中部於本港時間今午（28日）約2時20分，發生黎克特制7.9級強烈地震，波及鄰近的泰國，曼谷有施工中大樓倒塌，數十名工人被困。曼谷市政府宣布，曼谷成為災難區域。《香港01》接觸到正身處泰國的港人毛小姐（Yoyo），她親述事發時的驚險逃生記。她指今次是人生首次遇到地震，起初聽到物品跌下的聲響和感到搖晃，一度以為是自己身處的大廈快將倒塌，立即由30多樓跑樓梯落樓、「唔識得驚」，其後才驚覺剛經歷地震。她又說走到街上後，見到周遭的泰國人「好似無乜嘢、好平淡」，「心態好樂觀」，覺得自己也要向他們學習。



泰國曼谷因緬甸地震而受災，有網民拍攝到曼谷一座大廈天台的泳池，有大量池水在地震中溢出，Yoyo表示，該大廈正是她居住的大廈，事發時她亦身在家中。（fb/กณิศนันท์ พรอัจฉริยพณิช）

Yoyo向《香港01》表示，她早已在泰國購入物業，每隔數月便會赴泰度假約兩個月，不料今次剛到曼谷約一星期，便遇上人生中首次地震。事發時她身在30多樓家中，剛收拾好背囊準備出門，突然聽到「好大聲、好似冧石屎、好似裝修，砰砰砰」的巨響，隨即感到「個人開始搖」。她一度以為是自己身體不適，卻發現搖晃愈來愈強烈，立即開門查看，發現鄰居正慌忙逃生，她於是馬上關好家門，跟隨他人跑落樓暫避。

Yoyo居住的大廈在地震中受損，多個樓層的梯間牆身都出現裂痕，並有石屎剝落。（受訪者Yoyo提供）

Yoyo憶述她起初「以為就快冧樓」，感到非常驚慌，但隨即專注逃生，「無心情去諗其他嘢㗎喇，都唔識得驚」。她又說從30多樓跑往地面的過程頗為混亂，她居住的大廈天台設有泳池，大量池水在地震中溢出，導致四周非常濕滑，有人逃生時跣倒、也有人被推跌受傷流血。其後她跟隨旁人爬窗逃到一個平台，再爬樹到地面，途中更不慎墮地，幸有背囊卸力，僅手腳有少許擦傷。

Yoyo在地震中，從30多樓住所逃到街上，其間要從一處平台爬樹方能到達地面，她亦在逃生期間意外擦傷手腳。（受訪者Yoyo fb圖片）

至於附近建築物的情況，Yoyo指初步未見有太大損毀，但見到有商場樓梯疑被墮下的物品擊中，「爛晒」。

《香港01》記者透過電話訪問Yoyo時，已是地震發生後逾3小時。由於全部商場在地震後都已關門，不准人進入，惟食肆均在商場裏，故她一度「無嘢食、無嘢飲」，唯有像其他人一樣「坐喺度」等候。但她說泰國本地人對此狀況似乎「好平淡，『無乜嘢吖，都係咁啫，等下囉』，佢哋嘅心態係好樂觀，相信我都要學下佢哋，樂觀少少。」

泰國曼谷因緬甸地震而受災，有民眾坐在已關門的商場外暫避。（受訪者Yoyo提供）

Yoyo今次是獨自到曼谷度假，她在逃到安全地方後，已用WhatsApp致電家人「報平安」。她笑言家人有催促她提早回港，但她認為「都唔驚得咁多」，因現時是全個曼谷都受地震影響，「如果驚嘅話，咁要連層樓都賣埋、以後唔使嚟㗎喇喎」。

泰國曼谷因緬甸地震而受災，港人Yoyo的住所亦有多處損毀，有磁磚剝落。（受訪者Yoyo提供）

至地震後4個多小時，Yoyo終獲准回家，但因升降機暫時停用，她只能行樓梯返回30多樓的住所。從她提供予《香港01》的照片和影片可見，大廈多個樓層的梯間牆身都出現裂痕，並有石屎剝落；其住所露台牆身和天花等多個位置，同樣出現裂痕，亦有磁磚剝落，認為「破損都算犀利」，目前打算暫時留守家中，日後再計劃維修等安排。