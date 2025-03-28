緬甸地震︱曼谷返港航班遲兩小時起飛　乘客：身在機場不覺震動

緬甸中部今日（28日）發生7.9級地震，港人熱門旅遊目的地泰國曼谷亦受影響，下午更曾一度傳出進入「緊急狀態」。亦有網上影片可見，有興建中的30層高樓受地震影響坍塌，至少3死43傷。有多班飛往泰國曼谷的航空受地震影響延誤。



原定下午3時許從曼谷起飛返港的國泰CX674航班，誤延約兩小時、至5時許始起飛，至晚上約8時半終返抵香港。多名乘客表示，地震發生時他們已身在曼谷機場，當時未感受到震動，只從新聞及朋友訊息略知一二，等待起飛期間亦不知航班延誤原因。



航班CX674延誤近一個半小時才到港。（鄧海興攝）

其中一對夫婦指，地震期間他們已「入咗機場」，「冇感受到震動」，當中丈夫明言「未諗過泰國有地震」，只從訊息及新聞得知因泰國地震而班機延誤，亦不清楚地震後續。

一對夫婦指地震發生時已抵達曼谷機場。（梁偉權攝）

另一名返港旅客馮小姐則指，當時從新聞得知當地地震， 但知悉時已在機場，「唔係好知消息」，未能掌握實際情況，坦言在機場「唔係好感受到」。她等候上機時方知航班延誤，當時亦不知延誤原因。她希望各國政府盡快為地震災民善後。

何女士稱，地震時她已到達機場，「唔知」實際情況，有朋友通知她有發生，不過她與馮小姐一樣只知道航班有延誤，航空公司亦沒有特別解釋情況，最後在機上等候一個多小時才起飛。