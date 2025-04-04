將軍澳海水化淡廠氯氣生產機組疑洩漏　職員疏散　消防到場處理

今日（4日）早上8時47分，將軍澳海水化淡廠內疑偵測到氯氣水平異常，懷疑氯氣洩漏。消防接獲通報後派員到場處理，經測量後證實氯氣水平已回復正常，人員正尋找洩漏源頭。



水務署表示，今日（4日）早上接獲報告指將軍澳海水化淡廠內氯氣生產機組懷疑有氯氣洩漏，經初步了解，氯氣生產房內自動化探測儀器偵測到有氯氣洩漏，並啟動消防通報機制，通知消防員到場。

初步調查確定沒有氯氣洩離氯氣生產房。目前氯氣生產房內的氯氣水平已回復正常。當時廠內有5名當值人員，亦按程序疏散到安全位置，事故中無人受傷。

將軍澳海水化淡廠運作維持正常，供水服務不受影響。水務署會就事故進行調查。

消防接獲通報後派員到場。（黃學潤攝）

現場消息指，經初步調查相信為一部用鹽水製造氯氣設施有輕微氯氣洩漏，檢測器偵測到後經警報系統通知消防。該設施已暫停運作，現時再無氯氣洩漏。據知，該涉事設施位於「氫氯酸」房內，消防於一帶調查。

消防員於寫上「氫氯酸」門前對開一帶調查。（黃學潤攝）

據報，當時有5名職員在廠內駐守，其中4人已疏散到安全位置，其餘1人所處位置遠離現場。事件中無人受傷，救護車在場戒備。消防出動危害物質事故專隊到場支援。

將軍澳海水化淡廠懷疑氯氣洩漏。（黃學潤攝）

消防出動危害物質事故專隊到場支援。（黃學潤攝）

根據資料，位於環保大道的將軍澳海水化淡廠第一期於2023年12月開始供水，是香港第一所採用逆滲透海水化淡技術的水務設施。當局相信全面投產後，每日食水產量可達13.5萬立方米，佔本港食水用量約5%，並會預留空間以便日後擴建，將來食水產量增加至最終每日27萬立方米。

將軍澳海水化淡廠有職員發現廠內氯氣水平異常，懷疑氯氣洩漏。（政府新聞處圖片）

水務署設施過往亦曾發生多次氯氣警報事件。位於元朗牛潭尾濾水廠，2017年6月發生洩漏事故，水務署指洩漏氯氣濃度超過百萬分之三，但沒有洩漏出機房，屬輕微故障，事後已改善機組設計。及至2019年5月，該濾水廠加氯機房內一條氯水輸送管出現穿孔漏出氯水，氯氣偵測系統發出警報信號。

而荃灣寶豐路水務署油柑頭濾水廠於2019年5月，亦曾4日內兩度有自動探測系統警報鳴響報告，指廠內氯氣讀數較正常高。水務署指是進行轉換氯氣樽時，儲存室內的氯氣偵測系統發出警報信號並啟動保護系統，事件中並無滲漏氯氣。