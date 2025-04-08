網傳中三女生遭推撞未獲正視　東華：校方獲悉後聯絡警民關係主任

網上近日流傳帖文，發文者指一名中三女生在校內，懷疑遭一名中一男生用手觸摸，並且推撞襲擊。惟文中指控校方「唔畀報警」，質疑處理手法有問題。消息稱，女生事後自行報警，警方於案發同日拘捕涉案男生，救護車亦有到場後將女生送院，留醫數天。



涉事學校隸屬東華三院，院方回覆查詢時指，該校校方接獲女生通報後，已即時聯絡女生家長，並在會見家長後，聯絡警民關係主任，安排學生在家長、老師及社工的陪同下，到警署報案，但該名女生當時已自行致電報警。校方已探望，詳細說明學校的處理方案。教育局則指，十分關注事件，已即時與學校跟進，提醒學校嚴肅處理。



網上流傳相關帖文。

東華三院：安排報案前 事主已自行報警

東華三院表示，近日網上流傳關於院方一所屬校，發生中一男生推撞中三女生事件。據了解，校方接獲女生報稱被推後，即時聯絡女生家長，並在會見家長後，聯絡警民關係主任，安排學生在家長、老師及社工的陪同下，到警署報案。不過，有關女生當時已自行致電報警，事件亦即時交警方處理。校方關切女生情況，校長和老師亦有探望她，表達關懷，並詳細說明學校的處理方案。

校方對任何影響校園安全的事件採取零容忍態度，並會積極配合警方的調查工作；校方已啟動危機處理小組，同時關注事件可能影響學生情緒，因此已協調班主任及社工，為相關學生提供適切的支援和關顧。至於事件的詳情，由於警方正在調查中，不便揣測。

東華三院續指，向來重視為學生提供安全和諧的學習環境，並會持續檢視及完善相關措施，以保障學生的福祉。

教育局：十分關注 即時與學校跟進

教育局表示，十分關注事件，在接獲學校通報後即時與學校跟進，提醒學校須嚴肅處理事件，並支援受影響的學生。據悉，學校已啓動危機處理小組，並向有需要的學生提供輔導和支援。教育局會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切意見及協助。

教育局為學校提供清晰的指引，明確列出學校處理學生行為的一般原則，並提醒學校若懷疑學生涉及違法行為，應主動聯絡警方的學校聯絡主任，若情況嚴重，應即時報警求助。同時，校內不同範疇的專業人員，如學校社工、學生輔導人員，亦會與家長攜手合作，協助學生改善行為。