有片｜火炭穗禾路Tesla女司機急彎越線　撞欄反彈迎撼的士釀3傷

火炭今日（22日）發生驚險車禍。早上8時47分，一輛的士與一輛Tesla私家車，分別沿穗禾路上山及落斜。途至豐利工業中心對開時，Tesla懷疑越線，兩車相撞。意外中，3人分別手、頸、胸受輕傷，包括姓楊的士男司機、56歲姓黃男乘客及Tesla姓劉女司機，均清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。



案發一刻車cam片段曝光，可見Tesla駛至一個左彎時，未有減速直接越過對面行車線，直撼路邊防撞鐵欄，再反彈迎撼的士。的士內傳出「嘩」一聲，一度向右扭軚，但已閃避不及。當時行人路上亦有途人路經，幸未有釀成慘劇。現場圖片可見，兩車均損毀嚴重，Tesla其中3個車輪分別甩脫或變形移位，零件碎片散落一地。



涉事Tesla嚴重損毀，3個車輪分別甩脫或變形移位；的士車頭亦被撞至凹陷。（沙田區議員陳壇丹facebook圖片）

片段亦令網民大抹一額汗，有人形容情況猶如「死神來了」 ，不禁感嘆「好彩有條欄卸一卸，再反彈落你（的士）度」。亦有人替途人心驚，「嚇X死個路人！」

警員到場調查。（沙田區議員陳壇丹facebook圖片）