海關連破兩宗航空旅客販毒案　檢$1100萬大麻花、可卡因　拘2男女

海關人員一連兩日（24至25日）在香港國際機場破獲兩宗旅客販毒案，分別從泰國曼谷及南非約翰內斯堡飛抵本港的寄艙及手提行李內，檢獲共約12公斤懷疑可卡因及5.4公斤懷疑大麻花，估計市值共約1100萬港元。



兩宗案件中，海關共拘捕1男1女，包括一名26歲泰籍女子，報稱侍應；及一名18歲本地男子，報稱無業。兩人均聲稱沒收取報酬。



行動中檢獲共約12公斤懷疑可卡因及5.4公斤懷疑大麻花，估計市值共約1100萬港元。（王譯揚攝）

首宗案件發生於昨日（24日），一名26歲泰籍女旅客從泰國曼谷飛抵本港。海關人員清關時，在其寄艙行李箱內檢獲10包共重約5.4公斤，估計市值約120萬元的懷疑大麻花，遂將她拘捕。該名被捕人士已被控一項「販運危險藥物罪」，於明日（26日）在西九龍裁判法院提堂。據悉，女子聲稱不知道行李箱內藏有毒品，僅協助朋友運送貨物，並無收取酬勞。

一名26歲泰籍女旅客涉嫌販毒被捕。（王譯揚攝）

第二宗案件發生於今日（25日），一名18歲的男旅客今日從南非約翰內斯堡飛抵本港。海關人員清關時，在其手提行李內發現12包共約12公斤，估計市值約950萬元的懷疑可卡因，遂將他拘捕，而案件仍在調查中。據悉，男子無業非學生，亦無收取酬勞。海關表示，會繼續積極調查毒品的來源去向，不排除稍後會有進一步的拘捕行動。

海關留意到此兩宗案件的收藏手法各有不同。在第一宗案件中，販毒集團於寄艙行李箱內放置各種日常用品，企圖以正常行李物品作掩飾販毒。而第二宗案件中，販毒集團就將毒品收藏在手提行李內，而行李內只有少量的其他物品，主要用膠袋包裝着12磚磚狀懷疑可卡因，販毒集團孤注一擲，將大量的毒品收藏在行李之中，以僥倖的心態，期望能夠逃避海關的截查。

海關續指，在未來的日子會繼續監察販毒集團的活動趨勢，適時調整緝毒策略並加強與海外執法機關合作，以從源頭高效打擊販毒活動。海關毒品調查科機場調查課調查主任葉皓然呼籲，毒品無論對個人、家庭及社會都危害深遠，所以任何人一定要向毒品說不。同時，市民亦都要提高警覺，不要接受任何人聘請或委託，運送受管制的物品進出香港，亦切勿於未確定行李或物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續加強執法，以零容忍態度打擊毒品活動。

海關毒品調查科機場調查課調查主任葉皓然交代案情。（王譯揚攝）

海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。