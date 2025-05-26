可疑男圖夜竊山頂超級豪宅「La Hacienda」 爬窗離開嚇煞外傭
撰文：凌逸德
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山頂超級豪宅又懷疑發生竊案。今日（26日）晚上約8時07分，警方接獲加列山道29號「La Hacienda」一幢獨立屋的保安員報案，指接獲屋內外傭通知，發現一名可疑男子爬窗離開單位，懷疑有人爆竊。警員趕抵搜索無果。據了解，警方將案件改列「企圖爆竊」，相信初步點算後沒有財物損失，正追查涉案男子下落。
去年7月25日下午5時許，「La Hacienda」一幢獨立屋亦揭發遇竊，8隻名錶不翼而飛，包括百達翡麗（Patek Philippe）、愛彼錶（Audemars Piguet）及勞士力（Rolex）等，總值約150萬元；另有iPad等電子產品被盜，總值約50萬元。
2015年10月，有「富豪飯堂」美譽的著名粵菜館「福臨門」，其創辦人徐維均（暱稱「七哥」）位於上址的獨立屋遇劫，兩匪掠走10多萬元財物，當年67歲的徐維均與匪徒糾纏時受傷送院。
La Hacienda位處超級豪宅地段，分層物業樓齡已逾70年、獨立屋則於1985年入伙，但一直深受富豪青睞，業主租客均非富則貴。其中於2020年，時任監警會委員關治平以2.35億，沽出La Hacienda一獨立屋，帳面大賺1億元。
山頂超級豪宅La Hacienda獨立屋遇竊 失$200萬財物包括百達翡麗前上市公司高層2.35億購山頂La Hacienda洋房 一招慳稅2200萬監警會委員關治平2.35億沽山頂La Hacienda洋房 帳面賺1億