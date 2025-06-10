白頭翁駕電動輪椅闖清水灣道　網民：希望佢屋企人見到可以制止

網上流傳一條短片，顯示一名白頭翁操控電動輪椅，由坪石對開的清水灣道橋面落斜往彩雲方向行駛，其間有車輛爬頭，亦有專線小巴減速相讓，十分危險。有網民擔心其安全，留言：「希望佢屋企人見到可以制止佢咁做」。



白頭翁操控電動輪椅從清水灣道8號的橋面駛下，往彩雲方向前進。（馬路的事討論區/ Leo Lee影片截圖）

片段可見，白頭翁年約60歲，他操控電動輪椅由清水灣道8號對開的橋面緩緩駛下，往彩雲方向前進；只見他目視前方，沒有理會其他車輛。其間一輛黑色私家車慢駛爬頭，另一輛專線小巴則減速跟在其後。

片段於今日（10日）早上7時半左右放上網，片長約28秒，沒有顯示拍攝日期和時間。片主留言說：「清水灣車神50年後團火仲未熄，連部戰車都跟上潮流行電」；亦有網民擔心其安全：「希望佢屋企人見到可以制止佢咁做」。

黑色私家車慢駛爬頭。（馬路的事討論區/ Leo Lee影片截圖）

電動輪椅從清水灣道橋面緩慢地往彩雲方向前進。（馬路的事討論區/ Leo Lee影片截圖）

小巴緩緩地跟在老翁身後，恐防將他撞倒。（馬路的事討論區/ Leo Lee影片截圖）

資料顯示，電動輪椅在香港並非列為「汽車」，故不受《道路交通條例》規管，但使用電動輪椅的人士仍需注意《簡易程序治罪條例》（第228章）第4(8)條，任何人「無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛；或在顧及一切有關情況下，在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎或駕駛，或其策騎或駕駛的速度或方式會對公眾產生危險」，即屬犯罪，一經定罪可罰款2,000元或監禁3個月。