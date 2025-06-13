退役警車涉非法賽車｜8車時速逾120公里狂飆　警拘29歲車主等8人

《香港01》早於上月17日報道，有懷疑警車沿觀塘道高速追逐兩輛私家車。消息指，該警車原來早已退役，有汽車愛好者購入後，與其他車友非法賽車，結果上演「兵捉賊」鬧劇。



據了解，警方就案件拘捕8名男子，包括退役警車的29歲本地男車主。涉嫌「非法賽車」、「駕駛時沒有第三者保險」、「行使虛假文書」及「假冒公職人員」，東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵、及交通部執行及管制組特遣督察何健邦，今午（13日）4時半交代案情。



東九龍總區重案組第二隊總督察蘇志兵表示，警方在5月留意到傳媒報道及網上影片，顯示5月17日凌晨，有多輛私家車在荃灣及九龍灣的公路附近高速行駛，無視其他車輛的安全，左穿右插互相追逐。影片見到最少3輛私家車高速追逐，警方留意到其中一輛涉案私家車，車頂有類似警車的紅藍閃燈，車身顏色及標貼亦與警車相似，但型號與現役警車不同，懷疑有人冒警及參與非法賽車。

警方非常重視，經調查後，發現當日涉案車輛最少有8車輛由荃灣出發，經荃灣路、呈祥道、龍翔道、觀塘道高速行駛，8分鐘內抵達九龍灣，逗留一段段時間後原路返回荃灣，時速超過120公里，遠超70公里的時速限制。警方認為相關車輛同時出現並非巧合，相信涉事司機相識，並有共同目的參與非法賽車。

警方於昨日（6月12日）採取行動，拘捕8名目標男子，相信為涉案車主及其他司機（19至30歲），其中6人為本地人、2人為持香港身份證非華裔男孚，他們涉嫌非法賽車、沒有第三者保險而使用車輛等，全部人正被扣查。警方亦扣查7輛私家車，包括車頂有紅藍閃燈的車，相信為退役警車。

其中一名29歲被捕男子，相信為退役警車的車主及司機，他另涉冒警、使用偽造文件被捕，將會被落案起訴相關罪名，明日（14日）在觀塘裁判法院提堂。警方將會調查涉案車輛是否經過改裝。

蘇志兵指出政府部門處理及出售相關載輛有既定程序及合約條款，包括出售後不可再次登記在道路上使用。警方會與相關部門合作調查涉案者如何取得該車，以及有否牽涉其他罪行。他稱今次案件有賴傳媒報導及市民熱心舉報，「可謂警民同心」；案件得以偵破，除有賴東九龍總區、新界南總區及交通部總部人員調查，店舖、大廈以及警方「銳眼計劃」下安裝於罪案黑點的閉路電視片段，亦在調查方面有重大幫助。

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊主管督察何健邦稱，道路安全是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強執法打擊非法賽車、非法改裝車輛、危險駕駛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。

5月17日「警車」由荃灣出發上演兵捉賊鬧劇

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本報早前接獲讀者提供的片段，連同社交平台流傳的兩段車Cam片，拍攝到「警車」追車的過程。消息指，當晚連同退役警車共有11輛車在荃灣至九龍灣一帶非法賽車。消息指，5月17日凌晨1時許，有11輛車在荃灣開始非法賽車，並前往九龍方向集合，沿途經過荃灣路、呈祥道、龍翔道及啟祥道，全程約長17公里。各車輛高速行駛，非法賽車後返回荃灣，沿途該輛退役警車亮著警車的紅藍燈，從後推動各車輛前進，令其他駕駛者以為有警車追車執法，實際上只是有人冒警的鬧劇。而參與非法賽車的車輛平均車速為每小時120公里，超過該些路段的車速上限70公里。

據知，經機電署證實涉事「警車」並非現役警車，因所有相同型號的警車（Audi A6 Avant）已於2024年10月全數退役，而車輛移交給承包商處理之前，車輛上的警察標誌和標記應已被相關部門處理，車輛亦不能再次在港註冊使用。

而涉案退役警車真正車牌為「AM8083」，早於2024年8月售予一間處理廢棄汽車的公司。而買家為了樂趣自行貼上了假冒的「AM8059」字體，惟真正的「AM8059」警車一直存放在機電工程署欣澳車場等候棄置。

5月17日，一輛警車窮追不捨。（讀者莫先生提供影片截圖）

據知，警方經調查後，識別到9部參與非法賽車的私家車車牌，相信由另外9人駕駛。昨日（12日）採取行動拘捕了8人，包括退役警車的車主，並扣留他們的車輛作證物。而警方亦核對退役警車的的底盤引擎號碼，確實與退役的「AM8083」警車符合。

該名退役警車的車主涉嫌「在路上賽車或試驗車速」、「假冒警務人員」、「使用虛假文書」、「在取消資格期間駕駛」、「駕駛無牌車輛」及「駕駛時沒有第三保」七宗罪。

警車「追截」兩輛快車 遇紅燈三車同時停下 無人執法

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警方強調，非法賽車及危險駕駛均為自私、不負責任的行為，對駕駛者自身，及其他道路用者造成極大風險，警方予以強烈譴責。蘇志兵指，今次事件未有造成嚴重交通意外及傷亡，只屬僥倖，他強調警方會竭盡全力緝捕違法者歸案。

根據《道路交通條例》，任何人推廣及參與非法賽車，一經定罪最高可判囚12個月，首次被定罪者可被取消駕駛資格12個月。而根據《簡易程序治罪條例》，任何人如冒警或假冒其他公職人員，一經定罪最高可判監6個月。