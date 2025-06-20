婚禮公司PS Wedding結業｜涉逾百對新人　海關拘負責人將交代案情

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration自上月26日起失去聯絡、社交媒體帳號停用，逾100對新人加入關注組追討，估計涉款過百萬元，並向海關和消費者委員會投訴。該公司有近10名員工稱被拖糧，上月向勞工處求助；亦有自稱工廈單位業主表示，該公司欠租超過10個月，涉款約40萬元。



海關接手跟進事件後，今日（20日）表示已拘捕PS Wedding一名負責人，將於下午4時半交代案情。屆時《香港01》會進行直播。



婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration疑結業。位於新蒲崗工廈的辦公室門外水牌已拆除，海關貼出告示，表示正調查該商戶懷疑突然結業。旁邊貼有一張疑是由苦主張貼、寫着「已走佬」的告示。(資料圖片/任保穎攝）

《香港01》記者上月28日到過PS Wedding位於新蒲崗工廈的辦公室，發現門外水牌已拆除，大門門柄綁有索帶，沒有人應門；海關亦貼出告示，表示「現正就此商戶懷疑突然結業的事件展開調查」，旁邊貼有一張疑似由苦主張貼，寫着「已走佬」的告示；有疑似婚禮花牌橫放在門外，乾花散落一地。

消委會上月則表示，已接獲最少31宗涉及PS Wedding的投訴，涉款近34萬元。

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration疑結業。位於新蒲崗工廈的辦公室門外水牌已拆除，海關貼出告示，表示正調查該商戶懷疑突然結業。旁邊貼有一張疑是由苦主張貼、寫着「已走佬」的告示。(任保穎攝）

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration疑結業。位於新蒲崗工廈的辦公室門外水牌已拆除，海關貼出告示，表示正調查該商戶懷疑突然結業。旁邊貼有一張疑是由苦主張貼、寫着「已走佬」的告示。(任保穎攝）

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration疑結業。位於新蒲崗工廈的辦公室門外水牌已拆除，海關貼出告示，表示正調查該商戶懷疑突然結業。旁邊貼有一張疑是由苦主張貼、寫着「已走佬」的告示。(任保穎攝）

婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration 2012年成立。（受訪者郭小姐提供）