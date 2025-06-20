婚禮公司PS Wedding結業｜涉逾百對新人 海關拘負責人將交代案情
撰文：凌逸德
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婚禮佈置公司PS Wedding & Event Decoration自上月26日起失去聯絡、社交媒體帳號停用，逾100對新人加入關注組追討，估計涉款過百萬元，並向海關和消費者委員會投訴。該公司有近10名員工稱被拖糧，上月向勞工處求助；亦有自稱工廈單位業主表示，該公司欠租超過10個月，涉款約40萬元。
海關接手跟進事件後，今日（20日）表示已拘捕PS Wedding一名負責人，將於下午4時半交代案情。屆時《香港01》會進行直播。
《香港01》記者上月28日到過PS Wedding位於新蒲崗工廈的辦公室，發現門外水牌已拆除，大門門柄綁有索帶，沒有人應門；海關亦貼出告示，表示「現正就此商戶懷疑突然結業的事件展開調查」，旁邊貼有一張疑似由苦主張貼，寫着「已走佬」的告示；有疑似婚禮花牌橫放在門外，乾花散落一地。
消委會上月則表示，已接獲最少31宗涉及PS Wedding的投訴，涉款近34萬元。
婚禮佈置公司Ps Wedding疑結業 消委會接31宗投訴 涉款約34萬婚禮佈置PS Wedding至少8員工被拖糧 揭老闆「走佬」前夕仍接單婚禮佈置公司PS Wedding疑結業 業主稱欠租超過10個月涉款40萬元婚禮佈置公司PS Wedding失聯 逾百對新人恐失過百萬元 海關跟進