獨行南亞刀匪劫洪水橋便利店搶的士逃走　警閃電拘40歲男起回的士

元朗今日（27日）凌晨發生持刀劫案，一名獨行南亞賊先持牛肉刀闖入洪水橋一間OK便利店打劫，掠走收銀機現金及香煙後，走至約100米外截乘一輛新界的士逃走，駛離約2公里至元朗水邊圍路，又再亮刀指嚇並趕走的士司機，搶走的士逃之夭夭。



警方表示，已經拘捕一名涉案40歲非華裔男子，並起回一輛的士。警方將於下午5時會見傳媒交代案情。



今日（27日）凌晨事發後，探員到場向便利店負責人調查。(李家傑攝)

案發於今日（27日）凌晨約2時19分，一名南亞裔男子持刀闖入洪水橋錦珊園地下一間OK便利店，手持約長25厘米的利刀，指嚇52歲姓鄧女職員，劫走1,000元現金及6包香煙。女職員幸無受傷，立即報警。

約10分鐘後，至凌晨2時29分，一名44歲姓梁的士男司機報案，指於洪水橋接載一名南亞裔男子上車，對方要求前往元朗廣場。惟駛至水邊圍路時，有人突然亮刀指嚇，要求司機落車，然後駕走其混能新界的士，往朗田路方向逃去。車上有約2,000元現金、兩部手提電話及一部平板電腦。事件中，司機沒有受傷。

探員在遇劫便利店內調查。(李家傑攝)

涉案疑匪為南亞裔男子，身高約1.7米，瘦身材，案發時身穿黑色上衣、黑色短褲，上身被黑色垃圾袋覆蓋。警方將案件列作「搶劫」處理，交由元朗警區重案組第三隊跟進調查。據了解，警方發現兩案地點相近、手法相似亦有使用刀具行劫，加上兩案的疑犯外型身高相似，經翻查閉路電視後，證實兩案屬同一人所為。

警方其後長開「捷進行動」，在全港各區主要幹道設置路障截查。據了解，除元朗及天水圍外，遠至獅隧甚至東隧口，都有架設路障查車。

警員封鎖涉事OK便利店調查，包括翻查閉路電視片段。(李家傑攝)

上月27日，涉案便利店同樣被劫，據了解，上述便利店一名女職員，被一名獨行賊持刀指嚇，乘機搶走收銀機內所有現金，得手後隨即逃去。警方將案件列作「行劫」，暫未有人被捕。

賊人曾用刀指嚇一名店員。(李家傑攝)

賊人劫去收銀機內約千元現金及一包煙後離去。(李家傑攝)

警員封鎖涉事OK便利店調查。(李家傑攝)