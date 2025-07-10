黃大仙停車場校巴司機猝死車內　同行惋惜：好難得既好伙記

黃大仙今日（10日）發生司機猝死案。傍晚6時45分，警方接報指黃大仙中心北館停車場內，一名60餘歲校巴司機，被同行發現暈倒車內。救援人員到場證實事主已明顯死亡，將遺體移出車外；家屬趕抵傷心認屍。



據其他校巴司機透露，人稱「華哥」的死者無不良嗜好，且經常行山；今午2時許他接送學童放學後，便回航在停車場清潔校巴抹車，其後坐在駕駛座內。至事發時，另一名校巴女司機見華哥「原封不動」，拍打車門卻毫無反應，始揭發事件。他們華哥猝逝紛感惋惜，讚揚他是「好難得既好伙記」。



黃大仙中心北館停車場內，一名校巴司機被同行發現暈倒車內，當場死亡。（梁偉權攝）

人員將遺體移出車外，家屬傷心認屍。（梁偉權攝）

校巴司機馮女士表示，今日行經上址數次，察覺華哥在車內開啟冷氣，以為他正在休息，不以為意。至傍晚6時許，她發現華哥竟仍然坐在原位，想起平時他甚少開冷氣，心感不妙上前查看，「拍佢呢度又拍佢嗰度，冇反應。」於是報警。她對意外大感可惜，直言死者「好好人、好交帶」；同行另一人則讚揚：「好難得既好伙記」。

另一校巴司機馮先生指，死者人稱「華哥」，為人友善，每逢碰面都打招呼，且嗜好健康不煙不酒，每周都會行山做運動，每年按學校要求的身體檢查，報告亦無異樣。今日因天氣惡劣，華哥提早接放學童放學「做咗一轉」，下午約2時回來在停車場清潔校巴，其後一直坐在車上。

同行司機對事件感可惜，讚者死者是難得的好伙記。（梁偉權攝）

警員登上涉事校巴調查。（梁偉權攝）

黃大仙中心北館停車場內，一名校巴司機被同行發現暈倒車內，當場死亡。（梁偉權攝）