屯門中學髮長風波｜蔡若蓮：校方向家長學生清楚解釋校規相當重要

屯門BAND 1學校「宣道會陳瑞芝紀念中學」昨日（15日）爆出學生頭髮過長風波，有指一名副校長曾亮出剪刀，要求15歲男生自行剪髮，最終驚動男生父親報警。今早（16日）教育局局長蔡若蓮出席DSE放榜活動時，表示教育局已接獲涉事學校的報告，強調家校合作對於教育學生非常重要，無論校規如何，校方都要向家長和學生解釋清楚。



教育局長蔡若蓮表示已接獲涉事學校的報告。（資料圖片）

記者問及學生頭髮過長相關校規是否已不合時宜，蔡若蓮未有正面回應，只表示學校已就事件向教育局報告，教育局亦知悉學校已成立危機處理小組跟進。她指出，家校合作對於教育學生而言非常重要，「但係學校同家長嘅溝通，我都覺得我哋嘅學校係要加強呢方面，去做好佢」。

蔡若蓮又強調，無論學校的校規如何，校方向家長和學生清楚解釋校規內容「都係相當重要」。

現場為屯門友愛路7號宣道會陳瑞芝紀念中學。（馬耀文攝）

警員到涉事學校調查。（馬耀文攝）

警員接報到場，現場受到控制，正調查事件起因。（馬耀文攝）

昨日（15日）中午12時33分，警方接報屯門友愛路7號宣道會陳瑞芝紀念中學發生糾紛，有指一名副校長曾亮出剪刀，要求15歲男生自行剪髮，男生父親報警。

宣道會陳瑞芝紀念中學昨日回覆《香港01》查詢表示，學校已展開內部調查，並積極配合相關家長及警方的跟進工作。據校方了解，涉事家長已向警方報案，相關案件經警方調查後，已正式交回該校處理。為保護學生私隱，學校在此階段不便透露更多細節。

該校又稱，將秉持客觀、公正及嚴謹的態度，深入調查事件相關事實，並會依據調查結果採取適切的跟進措施，期望盡最大努力保障學生之權益及校園秩序。同時，校方已按程序向教育局報告此事件，並會為受影響人士提供適切的心理輔導服務。