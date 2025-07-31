旺角奪命火｜住宅風扇疑起火　1老翁1男1男童2貓俱亡　1老婦不適

旺角發生奪命火警。本周四（31日）晚上11時13分，多人報案指，洗衣街111至121號建煌華廈一個住宅單位的風扇懷疑冒煙起火。消防接報到場，同晚11時25分，出動一條喉和一隊煙帽隊，一名老婦保持清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院接受治理。



就現場所見，消防升起雲梯，同時射水撲火，有一名中年男子和老翁先後獲救，同樣陷入昏迷，由救護車送往廣華醫院接受搶救，送院時需要使用自動心肺復甦機。消防救出一名男童，救護員即場施以心外壓，男童同樣昏迷送往廣華醫院進行搶救。3名男傷者臉部熏黑，經搶救後不治。



另外，現場有一隻摺耳貓和一隻英國短毛貓死亡，由愛協帶走處理。警方和消防正調查起火原因及傷者關係。據了解，全部死傷者同住上址。



男童昏迷送院。（李家傑攝）

住在建煌華廈4樓的陳氏小姊弟形容聞到煙味，當中陳姓女童指出當時「好大陣味」，估計樓下發生火警，見到消防爆門，陳女和家人自行下樓暫避，疏散時沒有遇到困難，未見混亂。

現場有一隻摺耳貓和一隻英國短毛貓死亡。（李家傑攝）

警方表示，本周四（31日）晚上11時13分，接獲多人報案，指旺角洗衣街111至121號冒出濃煙，懷疑發生火警。消防接報到場，將位於上址一個單位近窗邊的75歲歐姓女子救出，並發現80歲陳姓男子、53歲李姓男子和6歲男童倒臥在該單位內，消防其後將火救熄。

3名男傷者昏迷被送往廣華醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確定。歐婦清醒被送往伊利沙伯醫院治理。消防亦在該單位内發現兩貓隻屍體，由相關機構撿走。警方及消防將繼續調查火警成因。

事件中有約20男28女由人員協助疏散到安全位置。

陳姓女童指出當時「好大陣味」，估計樓下發生火警，和家人自行下樓暫避。（李家傑攝）