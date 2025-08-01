旺角3死1傷奪命火｜3男昏迷送院不治　火場仍在降溫　原因待查

旺角發生奪命火警，釀成3死1傷。昨日（31日）晚上11時許，洗衣街111至113號建煌華廈一個住宅單位的冷氣機懷疑冒煙起火，4人先後送院，當中一名老翁、一名男子和一名男童搶救無效。據了解，4名死傷者屬於同一個家庭，同住上址大約300呎單位，火場面積大約9米乘10米。



消防處高級消防隊長關耀基（中）、署理高級救護主任盧紹聰（右）、旺角警區軍裝巡邏小隊第一隊督察陸展翹（左）交代案情。（李家傑攝）

消防處高級消防隊長關耀基展示火場平面圖交代案情指，昨晚11時13分接獲多個報案指，旺角洗衣街111至113號建煌華廈發生火警，消防約4分鐘後到達現場，出動14輛消防車和11輛救護車，總共86名消防及救護人員出參與是次行動，是次火警發生在上址3樓，一名女士在窗邊求助，消防用油壓升降台將她救出。

一名男童和一名男子在單位廁所位置，附近有一隻貓，另有一名老翁在廚房，另一隻貓在客廳中間，當時在貓籠內，3名男子和2隻貓隻當時全部昏迷。火場仍在進行降溫工作，完成降溫後，消防調查起火原因。

根據火場平面圖，廁所和廚房相鄰，老婦位於較遠的陽台（balcony）位置。

老婦當時在露台位置（最下方紅點），一名男童和一名男子在單位廁所（中間兩個紅點），另有一名老翁在廚房（最上方紅點）。（李家傑攝）

署理高級救護主任盧紹聰表示，消防通派出7輛救護車、1輛流動傷者治療車、1輛輔助醫療裝備車、1輛急救醫療電單車、1輛抬床運送及載客兩用車，3名重傷傷者被送往廣華醫院，餘下傷者吸入濃煙不適，被送往伊利沙伯醫院。

男童昏迷送院。（李家傑攝）

現場有一隻摺耳貓和一隻英國短毛貓死亡。（李家傑攝）

旺角警區軍裝巡邏小隊第一隊督察陸展翹亦指，衝鋒隊和軍裝巡邏小隊到場協助疏散，總共疏散20男28女，警方進行交通管制，封鎖洗衣街以北兩條行車線、以南一條行車線，火警原因有待調查，暫時得知死傷者是家人關係。