屯門皇珠路3車相撞　泥頭車司機被困逾1小時獲救　手腳受傷送院

今日（8月1日）上午11時38分，警方接報，一輛重型貨車、泥頭車及私家車沿皇珠路行駛，至近安定邨相撞。其中泥頭車司機因腳被夾，被困車內逾1個多小時，幸沒有生命危險，消防員最終於下午1時42分將他救出，他右手及雙腳受傷，被送往屯門醫院治理。。



現場圖片可見，三車「串燒」相撞，泥頭車車頭直插貨車尾，導致車頭凹陷變形，有人在路壆等待救援。



泥頭車司機被困駕駛室，消防在場設法救援。（蔡正邦攝）

警方經調查後相信，涉事3部車沿皇珠路西行，駛至事發位置時，重型貨車疑切線與私家車相撞，尾隨的泥頭車其後收掣不及，撞上重型貨車。泥頭車42歲姓陳男司機被困車內，由消防員救出，清醒送院。陳與私家車的38歲姓周男司機，以及重型貨車54歲姓馬男司機，酒精測試結果均為零度。

私家車、貨車及泥頭車相撞，現場交通擠塞。（蔡正邦攝）

運輸署宣布，因交通意外，皇珠路(往龍富路方向)近安定邨的全線，以及皇珠路(往屯門公路⽅向)近安定邨的部份⾏⾞線一度封閉，至下午3時許陸續解封，受影響的巴士路線亦陸續恢復正常。

泥頭車司機被困車內，消防員正在救援。（網上圖片）

一輛重型貨車、泥頭車及私家車沿皇珠路行駛，至近安定邨相撞。（Bosco Chu圖片）

一輛重型貨車、泥頭車及私家車沿皇珠路行駛，至近安定邨相撞。（Bosco Chu圖片）