黑雨｜紀律部隊暴雨出勤　緊急事故監察及支援中心跨部門應變

天文台今日（5日）清晨5時50分發出黑色暴雨警告信號，多區暴雨成災，出現冧樹、山泥傾瀉、水浸等事故，預計至少維持至今日下午3時。保安局緊急事故監察及支援中心跨部門應變，各個紀律部隊通宵出勤，在各區處理突發事故。



天文台今晨（5日）5時50分發出黑色暴雨警告信號，多區暴雨成災，出現冧樹、山泥傾瀉、水浸等事故。保安局緊急事故監察及支援中心跨部門應變，各個紀律部隊通宵出勤，在各區處理突發事故。（警務處fb圖片）

保安局局長鄧炳強在社交網站表示，本港從昨晚起持續受到暴雨影響，深夜掛起黑色暴雨警告至今，警隊、消防處及民安隊在狂風暴雨之中，到不同地區全力協助，「無懼風雨維持道路暢通，清理水浸位置，救出受困水浸嘅居民，盡力應對惡劣天氣期間發生嘅緊急事故。」

他呼籲市民遵從天文台指示，保持高度戒備，遠離河道，留在安全地方，採取適當預防措施，減少大雨及水浸帶來的風險。

保安局社交網站亦發帖，可見緊急事故監察及支援中心通宵運作的情況，指黑色暴雨警告由昨晚開始懸掛，緊急事故監察及支援中心暴雨前經已啟動，與發展局、環境及生態局、民青局、運輸及物流局、警務處、消防處、民安隊、天文台、渠務署、土木工程拓展署、屋宇署、路政署、運輸署及新聞處等跨部門通宵達旦監察市面情況，全力協調人手安排，處理因暴雨導致的水浸、汽車拋錨、低窪地區市民受困等。

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至於民安隊亦啟動指揮中心，並派遣水災搶救隊到將軍澳及西貢進行巡邏，確保市民的生命和財產安全。