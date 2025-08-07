荃灣如心酒店車禍｜菲籍男遭的士撞斃 領事館職員陪同家屬認屍
撰文：黃學潤
出版：更新：
荃灣本周二（5日）發生奪命車禍，35歲菲律賓籍男遊客離開如心酒店時，慘遭一輛失事的士撞斃，80歲司機涉嫌危險駕導致他人死亡被捕。死者來港旅遊遭逢橫禍，客死異鄉，其家人匆匆由菲律賓來港處理後事，今日（7日）早上在菲律賓駐港總領事館職員陪同下，到葵涌殮房辦理認屍手續，神情哀傷。
35歲死者Matignas，據報較早前偕朋友來港旅遊。事發當日已辦理退房手續，携行李離開如心酒店時，不料遇上車禍，慘遭的士撞斃。
今日上午10時半左右，兩名死者家屬在菲律賓駐港總領事館職員陪同下，到葵涌殮房辦理認屍手續。她們低頭不語，神情哀傷。
車禍發生於本周二（5日）下午1時52分，一輛的士在楊屋道8號如心酒店地下入口失事，直剷上行人路，猛撞路過的男事主，並撞落酒店入口的牆身。事主重傷昏迷，送往瑪嘉烈醫院搶救後不治。
▼2025年8月5日荃灣如心酒店奪命車禍▼
死者生前經常在facebook發帖分享生活點滴，他會駕駛不同款式的電單車暢遊，又會帶同愛犬出外「探險」或與家人旅遊，生活美滿。
