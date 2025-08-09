58歲婦帶近千支私煙抵港遭海關拘捕　判囚8星期兼罰款$1500

海關人員昨日（8日）在落馬洲支線管制站截查一名58歲抵港女旅客，在其身上檢獲981支未完稅香煙，估計市值約4,000元，應課稅值約3,000元。



該名旅客隨即被捕，因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（9日）在粉嶺裁判法院被判處監禁8星期及罰款1500元。



海關表示歡迎判刑，認為監禁判刑具相當阻嚇作用，並反映罪行的嚴重性。海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。