詐騙集團招內地人來港開戶　工廈賓館作中心　警拘9人凍結30戶口

警方昨日（9日）搗破詐騙及洗黑錢集團，拘捕5男4女；包括6名持雙程證內地人。警方揭發集團分工清晰，租用葵涌及旺角的工廈或賓館單位作行動中心，以500至1000元報酬招攬內地人士來港開設網上銀行戶口，開戶後便安排他們返回內地，集團則利用戶口洗黑錢。警方接獲線報後至破案僅短短兩日，凍結至少30個新開設戶口，免於被騙徒使用。



警方搗破詐騙及洗黑錢集團拘捕9人，檢獲手機、電腦及現金等證物。（林振華攝）

新界南總區刑事部反詐騙組警司梁志恆稱，警方於8月7日早上接獲線報，指一個犯罪集團招攬內地人士來香港開設銀行戶口，他們抵港後會被帶到集團的行動中心，集團成員會使用手機下載網上銀行戶口的應用程式，並利用這些內地人士的身份開設銀行戶口。

梁續指，集團會接替帳戶及密碼，開戶後內地人會獲得大約500至1000元的報酬。集團成員取得銀行戶口的操控權後，便會安排他們返回內地，隨後利用這些戶口進行詐騙案件的洗黑錢活動。

警方搗破詐騙及洗黑錢集團拘捕9人，檢獲手機、電腦及現金等證物。（林振華攝）

新界南總區反詐騙組及葵涌分區特遣隊根據線報，隨即進行了一系列情報分析，迅速鎖定該集團分別位於葵涌及旺角的行動中心，並在附近進行埋伏。昨日（9日）下午約1時，警方認為時機成熟，隨即展開拘捕行動。

警方搗破詐騙及洗黑錢集團拘捕9人，檢獲手機、電腦、路由器及10萬元現金等證物。（林振華攝）

人員於葵涌一工業大廈內，拘捕3男4女，其中2男1女為集團骨幹成員。梁志恆稱，當時他們協助4名持雙程證內地人士開設銀行戶口，並在手機上設立帳戶及密碼。該行動中心面積約200平方呎，為開放式單位，大門密封上鎖，單位內有基本的桌椅家具；警方亦檢獲兩部電腦、18部手機、一部路由器及約10萬元的現金。

同一時間，警方在該集團位於旺角的行動中心，拘捕另外兩名骨幹成員，該處位約70平方呎的賓館單位，警員檢獲26部手機及1部手提電腦，並發現檢獲的手機內，已下載不同網上銀行的手機應用程式，部分手機背面還貼有記錄登入帳戶的資料。因此，警方不排除該犯罪集團利用這些電子設備，進行銀行戶口操作及洗黑錢活動。

警方搗破詐騙及洗黑錢集團拘捕9人，檢獲手機、電腦及現金等證物。（林振華攝）

梁志恆續指，集團分工清晰，部分成員會在內地招募內地人士來港；另部分成員則設立行動中心，為這些內地人士開設戶口，因為開戶過程需進行人臉識別，最後集團亦有成員負責安排電子設備，例如手機及電腦等進行銀行操作。

警方相信，位於葵涌的行動中心自2025年1月已開始運作；而旺角的賓館單位則由8月4日起租用。所有被捕人士現正被扣留調查，部分人士將於稍後被落案起訴串謀詐騙罪，並於明日（11日）在西九龍裁判法院提堂。

+ 2

警方重申，行動仍在繼續，將積極進行拘捕行動。在此，警方呼籲市民切勿出租或出售個人銀行或支付工具戶口，以免被騙徒利用作為洗黑錢工具或用於收取詐騙款項。即使聲稱不知戶口會被用於非法用途，任何人出租、出售或讓他人使用戶口，仍有可能觸犯洗黑錢罪行。

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，洗黑錢最高可被判罰款500萬元及監禁7年。無論是香港市民或內地居民，都不應以身試法。在打擊傀儡戶口及傀儡戶口持有人方面，這亦是警方打擊詐騙案件的重點工作之一。