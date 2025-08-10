假演唱會飛｜港主腦北上開廠買機印飛　佈「內部認購」一條龍騙局

啟德體育園自今年3月開幕以來，已舉辦多場大型演唱會和運動賽事，惟「盛事經濟」卻成為騙徒歛財之機。有見及此，港深兩地聯手搗破跨境假門票集團，一連5日拘捕12人，揭開上中下線精細分工面紗。



長居內地的香港男主腦，北上開廠、買機、印飛、賣廣告；中層骨幹運票來港，同時以每次200至1000元報酬，招募下線「跑腿」及傀儡戶口持有人交收。騙徒覬覦市民「心急想睇騷」、「怕買唔到飛」的心態，打正旗號用「內部認購」吸客，更有齊假二維碼及官方買賣紀錄，「一條龍」佈下天羅地網騙局。



假演唱會飛｜港深拘12人檢490張G-Dragon等高仿票 小破綻辨真偽

跨境詐騙集團的組織架構主要分為三個架構，由長居內地的港人主腦負責製造假票，骨幹成員和中介人則負責運送及招募俗稱「跑腿」的派遞員，在港與買家交收。（警方提供）

吼準買家撲飛心切 「內部認購」氹上當

東九龍總區公眾活動調查組總督察陶勁笙指，短短幾個月內，啟德體育園已舉辦數十場大型演唱會和運動賽事，如有國際巨星或限量場次，全城便會掀起一股「搶票潮」，正是不法份子最「開心」、最「落力」的黃金時機。

是次行動的騙徒看準市民「心急想睇騷」、「怕買唔到飛」的心態，專門在緊張時刻出動，以「內部飛」、「內部認購」、「臨時轉讓」等藉口引人上當，導致市民付款後卻無法觀看心儀的演唱會。在相關案件中，有個別受害人最高損失超過2.3萬港元。

集團三層分工精細 「一條龍」騙局

港深兩地今次的聯合行動拘捕12人，揭發詐騙集團分為三個架構，上中下線分工不但有系統性、且十分精細。

第一層：長居內地的港人男主腦，負責在內地尋找地方設立工廠、購買印刷機器、原材料及工具，大量印製幾可亂真的假門票，並安排運送至香港出售。同時，利用多個社交平台發布廣告或貼文，上載解像度較低的門票照片，並遮蓋部分門票正面，令市民難以分辨真偽。

第二層： 集團的骨幹成員及中介人，負責將內地的假演唱會門票運送至香港。同時，他們負責招募「跑腿」充當下線，安排下線與買家進行面對面交收。

第三層： 「跑腿」在交收過程中，會主動向買家展示虛假的驗票技巧，並提供偽造的二維碼、電子訂單截圖及假的官方購買記錄，以博取買家信任，降低其戒心。而傀儡戶口持有人則負責接收騙款，用作清洗黑錢，清洗金額由數十萬至數百萬不等。消息稱，下線騙徒令次行動可獲取200至1000元。

警方檢獲的假門票幾可亂真。（鄭嘉惠攝）

根據警方提供的影片可見，深圳公安突擊搜查懷疑涉案廠房單位，可見房間桌上擺滿文件及疑似假門票，一旁亦有疑似印刷原料；房間角落則擺放一部影印機。