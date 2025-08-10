假演唱會飛｜港深拘12人檢490張G-Dragon等高仿票　小破綻辨真偽

香港警方聯同深圳公安局瓦解跨境偽造及販賣假演唱會門票集團，派員「放蛇」合共拘捕12人，包括一名港人主腦、骨幹、「跑腿」及傀儡戶口持有人，共檢獲78張高仿門票、412張半製成品及相關印刷器材。



據了解，有人以假門票炒賣「黃牛」，售價比原價最高可貴達6倍；警方檢獲的假飛幾可亂真，但其實在英文字及標點印刷上有小破綻，市民可循銷售條款等小心分辨。根據警方證物可見，假演唱會門票包括G-Dragon、鄧紫棋（G.E.M）；亦有上月底阿仙奴對熱刺足球比賽門票。



行動中，警方檢獲一批高仿假演唱會門票、手機及衣物。（鄭嘉惠攝）

為響應粵港澳三地聯合反罪惡行動「雷霆2025」，並打擊三合會及有組織犯罪活動，特別是跨境犯罪集團。東九龍總區刑事部在聯絡事務科的協助下，聯同深圳公安局展開一連5天的聯合執法行動，成功瓦解一個專門偽造及販賣假演唱會門票的有組織跨境詐騙集團。

東九龍總區刑事部近幾個月，一直透過與其他執法部門及社交媒體的持份者進行情報交流及分析，展開不同類型執法行動，包括打擊炒賣啟德體育園區內活動門票及「炒黃牛」。繼今年6月，進行了第一階段打擊販賣假演唱會門票犯罪集團的行動後，過去一個月，港警與深圳公安局深入調查及情報交流。直至8月5日起收網。

根據警方的情報分析，識別出該跨境詐騙集團在內地的假演唱會門票製造工廠、原材料、工具及機器的存放點。警方亦透過「銳眼」計劃下於全港各區安裝的閉路電視系統，成功鎖定該集團的骨幹成員及下線成員身份。有見時機成熟，東九龍總區刑事部聯同深圳市公安局，8月5日及8日採取兩項情報主導的執法行動，包括派出探員喬裝買家及突擊搜查多個目標單位。

假門票包括鄧紫棋（G.E.M）演唱會；深圳公安在檢獲的電子器材中，發現假演唱會門票的圖片檔案及印刷器材，並檢獲隱形墨水、美工刀、大量密封袋等原材料。（鄭嘉惠攝）

深圳公安拘4男包括港主腦 港警拘8人

深圳公安局以涉嫌「偽造有價票證」拘捕4名男子（24至39歲），其中3人為香港人，1人為內地人，全部報稱無業。被捕人士包括長居內地的港人主腦、負責購買原材料及工具的骨幹成員、及頻繁往返兩地運送假門票的內地人。深圳公安在檢獲的電子器材中發現假演唱會門票的圖片檔案及印刷器材，並檢獲隱形墨水、美工刀、大量密封袋等原材料。此外，亦檢獲24張高仿假演唱會門票，市值近4萬港元，另檢獲412張半製成品假門票。

香港方面，警方拘捕7男1女（19至65歲），分別報稱為學生、家庭主婦及無業。當中3人為集團骨幹成員及中介人，負責運送假門票及招募下線；3人為與市民交收假票、以不可靠驗票技巧博取信任的派遞員，俗稱「跑腿」；另有2名傀儡戶口持有人，其戶口接收相關騙款。

該8人分別涉嫌「串謀詐騙」、「管有虛假文書」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，至少涉及16宗假演唱會門票案件，涉款超過10萬港元。香港警方檢獲54張高仿假演唱會門票，市值約9.1萬港元。據了解，整個詐騙集團今年5月開始運作，主要以網上平台與買家溝通，再安排下線到指定交易地點交收。假門票以黃牛價發售，較正常門票貴一千到數千元不等，視乎炒價而定，個別門票定價甚至可高出原價5至6倍。

假飛做工精細 可憑中英文銷售條款辨真偽

是次案件中，警方發現假門票無論在字體、防偽識別或紙質等方面，均與真票非常相似，市民稍有不慎，便容易誤墮「假飛陷阱」。

行動中所檢獲的門票雖幾可亂真，但警方亦發現了一些明顯、且可快速分辨真假的特徵。例如，假門票背後的銷售條款英文字句排版不整齊，假門票上的字眼與真票亦有所不同：在門票背後以英文寫上的第三點條款後段，「of identity」中的「of」與「identity」是連在一起的。在門票背後的中文條款中，除第一行外，中文文字逗號間距不一致。

未來啟德體育園將會舉辦更多盛事，警方再次強烈呼籲市民應透過正規官方渠道購買相關門票，遇到可疑的驗票方法或來歷不明的門票，必須提高警覺。如有懷疑，請立即與警方聯絡，又或者用「防騙視伏app」查證。若市民經查證後發現受騙，請立即致電3661 0110或9259 2537與東九龍總區刑事部聯絡。

警方表示，將繼續與內地執法部門及業界持份者保持緊密聯繫，互換情報，打擊有組織犯罪集團的非法活動，堵截犯罪分子的收入來源。警方重申，根據香港法例第200章刑事罪行條例中「管有虛假文書罪」、第210章盜竊條例中 「欺詐罪」及「以欺騙手段取得財產罪」，以及第455章有組織及嚴重罪行條例中「洗黑錢罪」，都是嚴重罪行，一經定罪，最高可處監禁10年至14年。