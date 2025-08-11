警搗假學生證集團拘4男　揭兩主謀招下線　買Apple優惠電子產品

警方前日（9日）接獲市民報案，指在中環國際金融中心商場（ifc mall）發現一批偽造大學學生證。人員翻查商場閉路電視片段後，鎖定一輛私家車，並在商場停車場內尋獲該車，拘捕4名男子。



警方相信發現其中2人為主謀，主要負責使用卡片印刷儀器，製作假大學學生證及招攬另外2人作為「下線」，假扮學生前往商舖購買產品。據了解，「下線」每日收取數百元報酬。消息稱，購買的優惠產品為蘋果（Apple）電子產品。



警方檢獲卡片打印機、643張涉嫌偽造的大學學生證、153張未印刷的卡片、印刷卡片用的色帶及電腦；亦有多部平板電腦、電子觸控筆、手提電話等，總值約57萬元。另外亦檢獲84張信用卡及約57萬現金。（陳浩然攝）

中區警區刑事調查隊督察熊斯達表示，警方前日接獲市民報案，指在中環ifc商場發現一疊懷疑偽造的大學學生證。警方經翻查商場閉路電視片段後，鎖定一輛私家車，並在商場停車場位置找到涉事車輛，隨即拘捕4名男子。熊斯達續指，4名男子被捕時身上持有假的大學學生證及一些剛購買的電子產品。

警方經深入調查後，分別在被捕人身上、商場、主謀的私家車及處所，檢獲一部卡片打印機、643張涉嫌偽造的大學學生證、153張未印刷的卡片、印刷卡片用的色帶及電腦；一批電子產品，包括47部平板電腦、44支電子觸控筆、22部手提電話，總值約57萬元。另外，亦檢獲84張信用卡及約57萬現金。

據悉，假學生證有同一樣的姓名，包括被捕人的姓名，但有不同學生編號，警方相信商舖是比對學生編號，從而確認是否有重複購買產品。

熊斯達稱其中兩人為主謀，主要在家中負責使用卡片印刷儀器，製作假大學學生證；以及招攬另外兩人作為「下線」，假扮學生前往實體商舖用學生優惠購買產品及獲取贈品，再轉賣牟利。4名男子年齡介乎32至65歲，涉嫌「串謀詐騙」及「製造虛假文書」罪，現已獲准保釋候查，案件仍在調查中。

警方重申，製造虛假文書及串謀詐騙均屬嚴重刑事罪行，一經定罪，可分別被判處監禁14年。警方將繼續嚴正執法，希望市民不要以身試法。