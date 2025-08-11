尿液汽水｜加系可口可樂被「加料」　惠康百佳表示重視　下架產品

警方揭發「尿液汽水」案，震驚全港，調查下發現一名63歲男子疑不滿受超市職員不禮貌對待，將尿液混入樽裝「加系可口可樂」和七喜後，放上深水埗、旺角、灣仔區多間超市貨架長達一年，直至一名9歲男童飲用後不適，始揭發事件。



據了解，事件涉及大型超級市場。惠康發言人回覆查詢時表示，惠康一向注重食品安全及衛生，並將顧客的安全放在首位。惠康非常重視事件，一直與供應商保持密切溝通，並作為預防措施，將產品下架。



百佳超級市場發言人則表示，高度重視產品安全及顧客健康，對近日疑有飲品被蓄意污染事件予以關注。就受影響產品，百佳已即時作出調查，並加強店內巡查及資訊通報。百佳暫時並未接獲相關個案及產品的顧客投訴。作為預防措施，百佳已安排全線店舖即時下架涉事產品，並會繼續與供應商跟進，以確保顧客安全。



若顧客懷疑曾購買受影響產品，歡迎致電百佳顧客服務熱線+852 2606 8658查詢，百佳會積極跟進並提供適切支援。百佳會繼續全力配合有關部門調查，感謝大家理解與支持。

一名63歲男子疑不滿受超市職員不禮貌對待，將尿液混入加系可口可樂和七喜膠樽支裝飲品後，再將汽水放上多間超市的貨架上，前日（8月9日）被捕。（黃學潤攝）

警方指，過去一年在深水埗、旺角、灣仔區多間超級市場內，發現有「加系可口可樂」及七喜膠樽支裝飲品懷疑含有尿液。（黃學潤攝）

西九龍總區重案組第1隊總督察邱雨星較早前交代案情時指，7月接獲報案，指過去一年在深水埗、旺角、灣仔區多間超級市場內，發現有10支「加系可口可樂」及1支七喜膠樽支裝飲品懷疑含有尿液。其中，一名9歲男童在旺角超市購買該款可樂，飲用後感不適，求醫後即日出院。除男童飲用後不適，亦有職員從上年9月起發現貨物有異，但當時未知成份，直至男童誤飲通報食環署，方知或與尿液有關。

西九龍總區重案組根據情報分析及翻查大量閉路電視，在8月9日於深水埗拘捕一名姓羅（63歲），他已被暫控一項「意圖損害等而施用毒藥等」罪，案件將於明日（12日）於九龍城裁判法院提堂。

被捕人報稱無業，曾與超級市場職員爭執。據悉他並非在超市即場「加料」，相信他之前有飲用相關汽水的習慣，為報復打開汽水樽蓋加入尿液，扭回樽蓋，再帶回商舖擺上架，犯案大約1年。警方亦在犯人寓所發現1支準備好的尿液，以及約6支未開蓋、與驗出有尿液同一批次的飲品，相信有人準備再犯案。

香港太古可口可樂公司回覆查詢指，一直以產品的安全與品質為最優先的考量。該案件屬發生在香港市場上的少數個別事件，涉及被蓄意污染的Coca-Cola Plus （加系可口可樂） 500毫升膠樽。公司在整個調查過程中全力配合政府當局，並嚴格遵循其指導方針行事。對於當局以高度專業與嚴謹態度調查本案，公司深表感謝。