深水埗謀殺雙屍｜鄰居憶姊對弟照顧有加形影不離　嘆：我都諗唔通

深水埗長沙灣道恒滿樓昨日（11日）揭發的倫常謀殺案，有精神病紀錄的52歲女子，涉用鉸剪殺害85歲母親及焗死患唐氏綜合症47歲胞弟，警方形容兇案令人痛心。



案發後，鄰居紛紛對事件感到驚訝及惋惜。其中李先生向《香港01》記者表示，女疑兇對胞弟照顧有加，經常拖着弟弟外出，形影不離，多次強調「我覺得家姐（疑兇）好好，好錫細佬（死者）」。他驚聞兇案後，對疑兇狠心落手感大惑不解，慨嘆：「我都諗唔通......」



李先生指疑兇對弟弟照顧有加，不解她為何忍心痛下殺手。（梁偉權攝）

居於恒滿樓約9年的李先生，甫搬來已見涉案家庭居於上址。他憶述，案中男死者身形較矮小，神態與常人有異，不會與陌生人傾談，亦無法自行外出。早年曾經常見到女疑兇拖着弟弟出門閒逛或去教會，與他及街坊均有講有笑。

李先生續指，即使弟弟患病，家姐仍不離不棄，故對她印象頗佳，多次強調：「我覺得家姐好好，好錫細佬。」他又不時遇上年邁母親（女死者）推車仔外出買餸，惟二人甚少交談。一家四口中，姊弟二人形影不離，但近年較少見到他們一家的蹤影。

李先生昨日下班回家後驚悉事件，深感遺憾。他亦大惑不解，平日兩姊弟並無異樣，從未聽聞有拗撬，想不通家姐為何忍心痛下殺手，「（家姐）冇理由會做呢啲嘢，咁錫佢，錫咗咁多年，我都諗唔通......」

另一名女鄰居亦指，以往不時見到母親姊弟三人一同買餸，從未聽過有爭執，案發當日亦無異樣，一家人關係融洽，與鄰里關係亦不俗。她對事件感到驚訝及可惜，亦不排除案中疑兇有照顧者壓力。

警方今午（12日）交代案情。深水埗警區助理指揮官（刑事）署理警司鄭騏鋒表示，昨日（11日）下午約4時，警方接獲報案，懷疑有人於長沙灣道38至40號一住宅單位內暈倒。警方及消防趕抵破門入內，發現一名85歲姓黃的本地女子，倒臥在客廳地上；一名47歲姓林本地男子，倒臥在房間床上，兩人昏迷不醒，經救護員搶救後，即場宣告死亡。兩名死者為母子關係，黃婦頸部有4處傷痕，林男則沒有表面傷痕，懷疑被焗致窒息而死。

處理案件期間，人員發現單位通往天台後樓梯的後門打開，立即進行掃蕩，並於大廈天台發現一名女子危坐於天台邊緣，消防員立即將該名女子救返安全位置。調查發現，該名52歲姓林本地女子，為女死者的大女、即男死者的家姐，同住於案發單位，她涉殺害二人，警方以涉嫌「謀殺」將其拘捕。人員亦在一樓簷篷尋獲一把染血鉸剪，相信是造成女死者頸部傷痕的兇器。

+ 5

據了解，涉案單位為4人同住，包括男女死者、被捕女子及其丈夫。女疑犯的丈夫事發時外出工作，男死者因患有唐氏綜合症，星期一至五於青衣一院舍留宿，周末會被家人接回家，社工曾於7月18日進行家訪。

惟近兩至三星期男死者沒按時回舍，院方積極作出跟進，曾以電話聯絡，亦曾8月初登門了解，獲疑犯告知因胞弟身體不適，但將會盡快安排送他回宿舍，雙方相約於昨日（8月11日）院舍社工接回，詎料社工昨日上門時，揭發慘劇。

女死者的52歲女兒、即男死者胞姐，昨日（11日）涉案被捕，黑布蒙頭帶走。（戴慧豐攝）

警方指，女被捕人報稱無業，有精神病紀錄，需定期到公立醫院覆診及服用精神藥物。近期她曾向朋友透露有輕生念頭，疑因不堪精神壓力才將兩人殺死，然後企圖自殺。她目前正於醫院留醫，警方將繼續調查案件。而女死者因年長，有外內及眼科的相關問題，亦要定期到醫院覆診。目前調查顯示，該家庭並無任何爭執。消息稱，女被捕人的病情穩定，不需要住院。

警方表示，該案令人痛心；呼籲面對任何困難及壓力都不應傷害自己及他人 。如果發現身邊的家人朋友有情緒問題，應加以關心。如有需要，可向區內的家庭綜合中心或致電社會福利署熱線23432255尋求協助，或向醫護人員尋求專業意見。

據了解，被捕女子登上天台丟棄懷疑行兇用的鉸剪，跌於大廈簷篷。（羅日昇攝）

案發後，調查人員將多袋證物帶上警車。(陳永武攝)