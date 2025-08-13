深水埗謀殺雙屍｜52歲婦涉弒母殺弟案　重案組赴殮房跟進解剖驗屍

深水埗長沙灣道恒滿樓弒母殺弟倫常謀殺案，52歲女疑兇被控兩項謀殺罪，今日（13日）上午在西九龍裁判法院提堂。早上9時，深水埗重案組探員到葵涌公眾殮房跟進解剖驗屍，據知認屍手續亦由警員代辦，未有家屬出現。



事發於周一（11日）下午，一名52歲女子涉嫌在長沙灣道38至40號一單位用鉸剪殺害85歲母親、以及焗死患唐氏綜合症47歲胞弟，警方在記者會上形容兇案令人痛心。



早上9時，深水埗重案組探員到葵涌公眾殮房跟進解剖驗屍，據知認屍手續亦由警員代辦，未有家屬出現。（黃學潤攝）

女死者的52歲女兒、即男死者胞姐，昨日（11日）涉案被捕，黑布蒙頭帶走。（戴慧豐攝）

+ 5

警方呼籲面對任何困難及壓力都不應傷害自己及他人 。如果發現身邊的家人朋友有情緒問題，應加以關心。如有需要，可向區內的家庭綜合中心或致電社會福利署熱線23432255尋求協助，或向醫護人員尋求專業意見。

據了解，被捕女子登上天台丟棄懷疑行兇用的鉸剪，跌於大廈簷篷。（羅日昇攝）

案發後，調查人員將多袋證物帶上警車。(陳永武攝)