深水埗謀殺雙屍｜52歲婦涉弒母殺弟案 重案組赴殮房跟進解剖驗屍
撰文：黃學潤
出版：更新：
深水埗長沙灣道恒滿樓弒母殺弟倫常謀殺案，52歲女疑兇被控兩項謀殺罪，今日（13日）上午在西九龍裁判法院提堂。早上9時，深水埗重案組探員到葵涌公眾殮房跟進解剖驗屍，據知認屍手續亦由警員代辦，未有家屬出現。
事發於周一（11日）下午，一名52歲女子涉嫌在長沙灣道38至40號一單位用鉸剪殺害85歲母親、以及焗死患唐氏綜合症47歲胞弟，警方在記者會上形容兇案令人痛心。
深水埗謀殺雙屍案│重案組鑑證科封鎖現場蒐證 深夜檢走多袋證物深水埗謀殺雙屍｜中年婦疑鉸剪弒母焗死胞弟 登天台棄剪企跳就擒深水埗雙屍｜長沙灣道85及47歲母子倒斃屋內 警列謀殺拘一女親友深水埗謀殺雙屍｜鄰居憶姊對弟照顧有加形影不離 嘆：我都諗唔通深水埗謀殺雙屍｜弒母殺弟棄血剪 女疑犯有精神病 母頸有4處傷深水埗謀殺雙屍｜52歲婦涉弒母殺弟 暫控兩項謀殺罪 周三提堂
+5
警方呼籲面對任何困難及壓力都不應傷害自己及他人 。如果發現身邊的家人朋友有情緒問題，應加以關心。如有需要，可向區內的家庭綜合中心或致電社會福利署熱線23432255尋求協助，或向醫護人員尋求專業意見。