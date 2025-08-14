黑雨交通消息｜港鐵鰂魚涌站部份入口關閉 城巴10路線有限度服務
天文台今晨（14日）發出黑色暴雨警告，港鐵宣布，深水埗站A2、彩虹站A1、黃大仙站B3及鰂魚涌站A出入口暫時關閉以作防護措施。城巴巴士服務大致維持正常，10條路線有限度服務，5條觀光城巴暫停服務，另外部份渡輪/街渡服務已經暫停服務。黑雨下，交通服務最新安排一文看清。
【09：23】因惡劣天氣，以下渡輪/街渡服務已經暫停服務。
富裕小輪有限公司
-中環—紅磡： 暫停服務
-屯門-東涌-沙螺灣-大澳： 暫停服務
翠華船務（香港）有限公司
-馬料水—塔門： 暫停服務
-黃石—塔門： 暫停服務
-香港仔—蒲台島： 暫停服務
【09：00】城巴正密切留意各區路面及交通情況，目前巴士服務大致維持正常。個別往返赤柱、石澳及山頂的巴士路線提供有限度服務；觀光城巴服務暫停。
有限度服務：6、6X、9、14、15、63、66、73、260、973
暫停服務：觀光城巴開篷巴士路線H1、H1S、H2、H3、H4
【08：41】港鐵宣布，深水埗站A2、彩虹站A1、黃大仙站B3及鰂魚涌站A出入口暫時關閉以作防護措施。
【08：24】港鐵表示，黑色暴雨警告現正生效，港鐵會密切留意情況，現時港鐵正繼續提供列車服務，所有車站亦維持開放。個別車站或者會因應情況關閉個別出入口以作防護措施，請乘客留意MTR Mobile的最新服務資訊以及車站廣播。
