黑雨．有片｜貝澳鹹田村水浸入屋　村民：村頭浸到村尾好似泳池咁

天文台於今早（14日）7時50分發出黑色暴雨警告信號，至少維持至上午11時。其中大嶼山及港島中西區有大暴雨，可能出現嚴重水浸。家住貝澳鹹田村的讀者張先生向《香港01》指，黑雨再次來襲，令鹹田新村和鹹田舊村處處水浸，由村頭浸到村尾「好似泳池咁」，同時水浸入屋，電器電線存在危險；惟致電相關部門，未有即時獲處理，令村民相當困擾。由於村內多長者，村民冀政府提供協助。



張先生住在貝澳沙灘附近的鹹田新村，今早起來屋外已經一片黃泥水，門外的單車、鐵架及雜物等隨水漂浮。其後雨勢不斷，情況更嚴重。他形容說：「我間屋已經高咗兩級，但係啲雨水都係湧入，浸咗半個地主公。」

鹹田村在黑雨下水浸。（讀者提供）

雜物在水中飄浮。（讀者提供）

張先生指鹹田新村與鹹田舊村有約60戶，全部受水浸之苦：「村頭浸到村尾好似泳池咁呀！」他表示，上周二（8月5日）黑雨同樣水浸，村民向部門反映，但未有獲即時協助。「水深及膝都要自己清理淤泥」，他指現時黑雨，路面已經水深及腰，村民唯有留在家中，寸步難行。

他續說，鹹田村處於貝澳海灘旁邊的低窪地帶，村民多長者，「無咩能力應付，風險亦高」，希望政府部門能多留意渠務情況，予以改善。