紅雨返工｜打工仔超前部署　黑雨未落提早出門屯門轉車站候車

天文台於上午11時10分改發紅色暴雨警告，部份上班一族匆匆出門趕返工。其中屯門公路轉車站逐漸出現候車乘客，有人於改發紅雨前、仍然是黑雨之際出門坐車，避免人多擠迫。



屯門公路轉車站轉紅雨前10分鐘，逐漸有候車上班族。（羅敏妍攝）

屯門公路轉車站一帶雨勢仍然頻密。（羅敏妍攝）

朱小姐知道將會改發紅雨，於是馬上出門口上班。她坐巴士往金鐘，沒有擔心港島區水浸。她本身返9時30分，今早發黑雨時未出門口，公司已發指引「掛到3點的話唔使返，轉紅色便要兩小時內回到...返唔到都冇咩嘅，睇老闆囉！」

朱小姐在轉紅雨前、仍然是黑雨之際出門上班。（蔡正邦攝）

郭小姐做零售業，家住屯門，要到沙田上班，得知將轉發紅雨亦馬上出門口坐車上班。她說公司沒有催促：「話轉紅雨後兩小時返到，自己提早出門啫。（公司）好好，叫我慢慢返，順其自然。」

郭小姐指公司體諒情況，着她不用心急。（蔡正邦攝）

楊先生做飲食業，8號波以上不用上班，但黑雨則如常。他說：「公司制度須要員工返，對我影響不大。」公司會因應路面交通情況予以酌情：「我哋有同公司匯報出門口的情況，返尖沙咀，本身返12點，唔會遲到，同平時冇分別。」