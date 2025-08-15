港鐵車廠意外｜勞工處發出暫時停工通知書　停止相關工程列車操作

北大嶼山港鐵小蠔灣車廠今午（15日）發生致命意外，。消息稱，現場地面暗斜，涉事工程車的司機當時有拉制停器，另有技工在車輪放置兩個制停器防止溜後。事發時，年僅20歲的姓林男學徒「放飯」外出，疑未有按指定出口路線離開，從工程車與牆身之間罅隙行過時，工程車突溜後將其夾死。



勞工處同晚發出新聞稿表示，高度關注事件，對事件感到難過，並對其家屬致以深切慰問。勞工處已即時派員到意外現場展開調查，並向有關僱主發出「暫時停工通知書」，停止有關工程列車的操作，直至信納有關僱主已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。



勞工處表示，今日（15日）中午在小蠔灣一鐵路車廠發生的致命工作意外。意外中一名男工遭一輛倒後的工程列車撞倒，送院後證實不治，對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

勞工處指出，在得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查，已向有關僱主發出」暫時停工通知書」，停止有關工程列車的操作，直至信納有關僱主已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

為了保障工人在鐵路車廠的交通安全，勞工處提醒僱主必須採取足夠的安全措施，包括提供及維持安全通道，該通道須與列車分隔，並使用適當的屏障及警告告示加以劃分；以及向所有工人提供有關的安全指導及訓練，並確保他們遵守相關的安全措施。

根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，最高可被判罰款1000萬元及監禁2年。

就今日的意外，勞工處會於日內透過其「職安健2.0」流動應用程式、網頁及電子郵件發放「職安警示」，通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

勞工處會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

為了保障所有在工作中的僱員的安全及健康，勞工處呼籲僱主必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。