C朗來港｜今親訪K11 MUSEA C朗博物館　真人遲遲未現身百人空歡喜

葡萄牙足球巨星「C朗」基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）於上周四（14日）抵港，為本周舉行的「沙特超級盃賽事」作賽前準備，其行蹤備受關注。據了解，今日（17日）C朗親身到訪K11 MUSEA的「CR7®生活博物館」，大批球迷翹首以盼，湧入商場等候，據悉高峰時多逾100人，惟苦候多時未能見到C朗真人現身，空歡喜一場。



據了解，C朗直到晚上才抵達展覽館時，身穿長袖衛衣、短褲波鞋運動裝束，在團隊工作人員及保安陪同下在內參觀，逗留短短10分鐘離開，曾主動接觸仍在場等候的粉絲。現場消息指，博物館今午2時起停開，有人因「摸門釘」要求退票。《香港01》正向博物館主辦單位查詢事件。



足球巨星C朗親訪K11 MUSEA C朗博物館 逗留10分鐘趕行程未有簽名

C朗今日（17日）親訪K11 MUSEA「CR7®生活博物館」，大批球迷翹首以盼，紛紛湧入場內等候；惟最終未見到C朗真身。（Threads @goblivious）

《香港01》記者傍晚約5時半抵達K11 MUSEA，發現仍有多名球迷在場館外等候。馬先生表示，原意今午參觀博物館，但排隊等候期間，聽到有球迷分享指，今午4時左右C朗會親訪博物館，故一直等候到傍晚6時。

博物館一名女工作人員則透露，高峰時曾有逾100人到場等候，有人疑因期望落空不滿，但其後人群陸續散去。

據「CR7®生活博物館」網頁顯示，場館開放時間為上午10時至晚上10時。該工作人員表示，場館今日下午2時起停開。據了解，K11 MUSEA內一度人流眾多，商場一度實施人潮管制措施，封閉部份升降機及扶手電梯。

「沙特超級盃賽事」將於本周二（19日）至周六（23日），在香港大球場舉行。由C朗拿度率領的艾納斯球隊，於上周四（14日）率先抵港，當晚更在九龍塘聯校運動中心冒雨進行操練。

C朗博物館｜亞洲首個CR7® LIFE博物館7月開幕

CR7® LIFE博物館於今年7月7日於K11 MUSEA開幕，致敬C朗的傳奇輝煌職業生涯。博物館展示C朗的職業生涯，介紹他曾效力球會和城市，期間贏得一系列的獎盃，包括金球獎、聯賽冠軍和歐聯獎牌，並透過創新的互動展品、個人珍貴收藏以及C朗激勵人心的故事，沉浸式體驗C朗的世界。

CR7®生活博物館

開放日期: 2025年7月7日至2026年6月

開放時間: 上午10時至晚上10時

地址: K11 MUSEA 6樓

