政府飲用水│61歲男子被暫控欺詐罪今晨提堂　57歲女子准保釋

警方表示，早前接獲相關部門舉報，指懷疑有服務供應商在政府飲用水招標程序中，提交虛假陳述文件，訛稱所供應的飲用水由內地一特定公司生產，相關部門其後接獲該生產公司澄清未曾向該服務供應商供水。



商業罪案調查科人員經深入調查後，於（8月17日）在東區拘捕一名61歲本地男子、及一名57歲本地女子，涉嫌「欺詐」。行動中，人員檢獲一批文件、手提電話及電腦等。人員亦於元朗牛潭尾一貨倉，檢獲約2,600支飲用水，懷疑與案有關，相關飲用水稍後將送往檢測。根據香港法例，「欺詐」罪一經定罪，最高刑罰為判監14年。



警方於今日（19日）上午6時向傳媒更新資訊，指該名61歲本地男子，已被暫控一項「欺詐」罪，案件將於今日（8月19日）上午於東區裁判法院提堂；該名57歲本地女子已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。

8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（廖雁雄攝）