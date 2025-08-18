政府飲用水｜被捕鑫鼎鑫董事股東兩夫婦 據悉2023年涉詐騙案被捕
撰文：陶嘉心
鑫鼎鑫商貿有限公司獲批5,294萬元合約，為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水，被政府指未能信納可繼續履行合約，即時停用並報警。
警方聯同海關今日（18日）表示拘捕涉案公司兩夫婦，分別為董事呂子聰及股東陳碧琳，涉嫌在標書訛稱飲用水由內地某品牌供應商提供，但內地供應商澄清從沒有與任何香港公司合作供應桶裝水。據了解，兩夫婦於2023年曾經涉及詐騙案被捕，涉嫌用虛假文件獲取信用狀。
警方昨日（17日）拘捕鑫鼎鑫商貿有限公司61歲董事呂子聰及57歲股東陳碧琳，兩夫婦涉嫌投標時向政府物流署訛稱飲用水由內地供應商樂百氏（廣東）飲用水有限公司製造。樂百氏今月致函物流署，指未向港府提供任何飲用水，亦沒有授權任何人向提供任何飲用水。
據了解，兩夫婦於2023年曾經涉及詐騙案被捕，涉嫌用虛假文件獲取信用狀。
被捕人曾向內地供應商索取水質報告
警方聯同海關今日交代案情，商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示今月15日接獲物流署相關舉報，稱收到內地供應商發信澄清，指公司根本沒有生產過相關飲用水，與中標公司沒有任何業務來往。
警方商罪科翌日接手調查，並接觸該內地公司。負責人表示不認識中標公司，亦沒有與水樽標籤上其供應商合作供水，負責人僅記得被捕人及被通緝人士曾與他接觸，索取了公司的水質報告，之後雙方未有再聯絡。警方初步相信被捕人取得內地公司的水質報告並交予物流署，目的是令署方相信其提供的飲用水達到合理水平。
水產自東莞樟木頭 3萬桶已送各區
警方成功追蹤到元朗牛潭尾一個貨倉，內有近2,600桶相信為同批次的飲用水存貨。透過追溯物流供應鏈，得悉物流公司是經東莞樟木頭一間水廠取得該批飲用水，經中轉倉送到香港及離島各區。經點算有約3萬桶飲用水被送到各區，上月兩度檢測，再於今月15日送到政府化驗所作化驗，證實可以安全飲用，政府稍後會檢測倉庫內的水。
