兩月兩攜共$6萬私煙及雪茄內地抵港　51歲婦罪成判囚7周罰款$4000

一名51歲女子，兩個月內兩次由內地走私未完稅香煙和雪茄抵港，兩次均於過關時被海關拘捕。她因兩宗管有未完稅香煙及雪茄，和未有向海關人員作出申報案件，違反《應課稅品條例》，今日（19日）在粉嶺裁判法院被判處監禁7星期及罰款共4,000元。



海關人員於5月27日在羅湖管制站截查該名51歲入境女旅客，在其行李內檢獲5,601支未完稅香煙，估計市值約2.2萬元，應課稅值約1.8萬元，她隨即被捕。

及至7月27日，關員在落馬洲支線管制站再次截查該名女子，又在其行李內搜出7,420支未完稅香煙及75克未完稅雪茄，估計市值約3.85萬元，應課稅值約2.48萬元，她再次被捕。

海關歡迎判決，指監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。根據《應課稅品條例》，煙草屬應課稅品。任何人若處理、管有、售賣或購買未完稅煙草，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑私煙活動。