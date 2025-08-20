騙徒疑WhatsApp冒警　「委任證」起格　網民：重案組之虎都唔識？

假冒官員騙案無日無之，警方今年破獲多宗電話騙案，檢取多張偽造警察委任證，惟騙徒手法層出不窮，由來電「轉戰」聊天應用程式。有市民在社交媒體群組「大埔 TAI PO」發帖，指收到自稱「香港警務處反詐騙協調中心高級督察李XX」發出的WhatsApp訊息，就有關一宗網絡詐騙與其聯絡，附上的「委任證」印刷粗糙，引起懷疑。



網民紛紛留言指「委任證」上警徽起格，字體異常，認為偽造的機會很大。更有人貼上多張電影角色的「委任證」，包括《逃學威龍2》中吳孟達飾演的曹達華和周星馳飾演的周星星，笑言：「我『重案組之虎』都唔識？你好打有限噃」。



假冒官員騙案無日無之，警方今年破獲多宗電話騙案，檢取多張偽造警察委任證，惟騙徒手法層出不窮，由來電「轉戰」聊天應用程式。網民紛紛留言指「委任證」上警徽起格，字體異常，認為偽造的機會很大。（大埔 TAI PO）

有市民昨日（19日）晚上6時許在「大埔 TAI PO」發帖，指收到自稱「香港警務處反詐騙協調中心高級督察李XX」發出的WhatsApp訊息，指就一宗網絡詐騙案有新進展，要求他盡快回覆。帖文附上一張警察委任證，網民紛紛留言指「委任證」上警徽起格，字體異常，認為偽造的機會很大。

根據以往警方展示的真委任證，正面印有中英文「香港警察」的字樣、彩色警徽、警員中、英文姓名、職級，警員相片上有「香港警察」及「HONG KONG POLICE」字眼的鐳射標記。《香港01》正向警務處查詢。

有人貼上多張電影角色使用的「委任證」，包括《逃學威龍2》中吳孟達飾演的曹達華和周星馳飾演的周星星，笑言：「我『重案組之虎』都唔識？你好打有限噃」。

警屢破假冒官員騙案 檢多張委任證

警方今年破獲多宗假冒電話騙案，不乏檢獲偽造的「警察委任證」欺騙工具。在2025年發生的多宗案件中，警方發現詐騙集團製作「警察委任證」、「保密協議書」及「通緝令」等虛假道具，以取得受害人信任，進而收取巨額款項。

最近一宗發生在上月2日，警方東九龍總區重案組在牛頭角區以「以欺騙手段取得財產罪」拘捕一名21歲姓羅本地女子，並在她身上檢獲一張假冒的警察委任證及一批保密協議。她涉嫌與今年6月共8宗「假冒官員」電話騙案有關，受害人年齡介乎24至42歲，總損失達370萬元，單一案件涉款最低32萬元，最高涉款超過280萬元。調查相信被捕人或遭誘騙，在收取酬勞的情況下，為詐騙團伙準備保密協議及處理贓款。

↓↓↓過往警方假冒官員騙案中檢獲委任證↓↓↓



+ 10

過往「假冒官員」電話騙案的犯案手法，一般是來電聲稱為內地政府部門或執法機構，訛稱受害人涉嫌詐騙或洗黑錢活動。由於騙徒能說出受害人的部分個人信息，令受害人信以為真，因此根據騙徒的指示，透露更多信息以配合調查。為增加騙案的可信性，受害人會被要求與穿著西裝的假冒執法人員簽署保密協議，甚至上繳巨額保證金，以證明自己清白。而今次市民則表示在WhatsApp收到懷疑冒警詐騙訊息，令人懷疑騙徒手法或已更新。